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Bivša učesnica Elite, Sara Raičević, saopštila je da se zvanično razvela od bivšeg partnera, što je iznenadilo sve.

Rijaliti igračica je razvod rešila da proslavi, pa se ovim povodom oglasila na društvenim mrežama.

Sara je, posle situacije koja se sporo odvijala, konačno slobodna žena, te po njenim objavama nema sumnje da je srećnija nego pre.

- Poštovano Ministarstvo za vođenje tuđih poslova: Sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je razvod zvanično okončan. Sada možete da pređete na neku drugu temu. Srdačan pozdrav i živeli za neke nove pobede - napisala je Sara i nazdravila.

1/4 Vidi galeriju Bivša učesnica Elite Sara Raičević saopštila je da se zvanično razvela od bivšeg partner Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Inače, Sara Raičević se nakon samovoljnog napuštanja Bele kuće (samim tim i diskvalifikacije) povukla iz javnosti, a otkrila je da joj je prethodni period bio veoma važan, ali i težak.

- Sama sam trenutno kao na list na vetru. U procesu sam razvoda i čekamo ubrzo da do toga dođe - izjavila je ona nedavno i dodala:

- Sve je u najboljem redu, ćerkica je super i ja sam super i radila sam dosta na sebi. Totalno sam drugačija od one Sare od pre par meseci. Glavni prioritet mi je ćerka i sa njom sam svaki dan i gledam da nadomestim to vreme koje nismo bili zajedno - rekla je ona te istakla da je sa ocem njenog deteta u odličnim odnosima.

Optužuju je za prevaru

1/7 Vidi galeriju Sara Raičević Foto: Boba Nikolić

Podsetimo, nedavno su se pojavile tvrdnje na društvenim mrežama da Sara duguje ogroman novac stilisti.

- Sve je trebalo da bude regulisano danas, sačekao sam do poslednjeg trenutka da mi novac legne na račun. S obzirom da novac nije ispoštovan, a dotična večeras ulazi u rijaliti, dužan sam da javno objavim o kome se radi i da se stane na put ovako neodgovornom i bezobraznom ponašanju - napisao je on i označio Sarin Instagram profil.

Sarin profil se našao i na stranici jednog online butika, koji su savetovali sve kolege da ne primaju porudžbine sa njenog profila.

- Drage naše kolege, na sledećem storiju ćemo objaviti kupca koji nije preuzeo paket, a poručio je u iznosu od 26.000 dinara. Na sve to laže da će preuzeti, što se naravno nije desilo. Topla preporuka za blok - istakli su iz butika, takođe označivši profil Raičevićeve.