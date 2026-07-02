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Stanija Dobrojević potpuno slomila i zaplakala na sav glas u kući Odabranih. Utehu u teškim trenucima pokušao je da joj pruži cimer Danilo Dača Virijević, ali se njihov razgovor ubrzo pretvorio u vrlo napetu situaciju. Iako joj je Dača dobronamerno savetovao da se smiri barem dva dana i da prestane da viče kako joj se ostali učesnici ne bi smejali, on joj je uputio i oštre kritike. Poručio joj je da ide "iz goreg u gore" i da u svojim četrdesetim godinama mora da zna kako da se snađe, ističući da se trenutno ponaša kao da ima 15 godina.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Nisam preterala Dačo - rekla je Stanija.

- U rečima jesi - rekao je Dača.

- Ne - rekla je Stanija.

- Ja ti kažem ono što jeste. Je l' si ti dobila, je l' si u ciklusu? - rekao je Dača.

- Molim - rekla je Stanija.

- Možeš li da me poslušaš i da neke stvari ne radiš? Ovako ideš samo iz goreg u gore. Barem dva dana da budeš mirna - rekao je Dača.

- Ahmić Mića što ne brani Luku? Aneli je isto uradila Luki. Ostavila je verenika i za 8h legla u hotel sa Asminom Durdžićem koji mu je pišao po ćerki, ženi, unuci - nastavila je Stanija.

- Ajde da prošetamo do doka, nisi dobro. Ne viči više da ti se tu smeju. Oni jedva čekaju - rekao je Dača.

- Ti moraš da paziš na neke stavri što se tiče tebe? Kad ne znaš u 40 i nekoj godini da se snađeš onda trpi. Ti kao da imaš 15 godina - rekao je Dača.

- Psiha me boli, duša me boli - rekla je Stanija.

- Sad trpi posledice ovog odnosa - rekao je Dača.