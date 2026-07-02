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Asmin Durdžić više ne želi da bude u vezi s Majom Marinković, ali mu ona nikako ne dozvoljava da raskine s njom.

Nakon poslednje svađe, koja je bila i najbrutalnija do sada, tokom koje su jedno drugom najstrašnije vređali članove njihovih porodica, bivši muž Aneli Ahmić i bivši verenik Stanije Dobrojević ne može više ni da spava pored svoje devojke.

To joj je i u lice rekao u pušioni tokom razgovora o njihovom odnosu.

- U tebe sam se zaljubio i tebe sam voleo, obožavao sam te. Obećao sam sebi da te nikad neću uvrediti, ponižavao sam se najstrašnije i ušao sam u vezu i unakazio i tebe i sebe - rekao je Alibaba.

- Skrati priču - poručila mu je Maja u svom stilu.

- Ne mogu sebi to da oprostim, ne mogu više ovo da izdržim. Ne mogu da psihički izdržim da sam devojku koju volim toliko unakazio - rekao je Alibaba.

Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Nećeš se odvojiti od mene, žao mi je. Do 18. jula će biti ovako, ali sa mnom ništa ljubavno nećeš imati - rekla je Maja.

- Ugasile mi se emocije prema tebi, teško mi je da zaspim pored tebe i gušim se - rekao je Alibaba

- To mene apsolutno ne zanima, ne troši reči uzalud - rekla je Maja.

- Ne mogu pored tebe više da ležim - rekao je on.

- Smaraš - uzvratila mu je Maja i tako mu jasno stavila do znanja da s njom ne može d raskine.

Inače, svi ukućani su osudili njihov odnos i nikome nije jasno zašto su i dalje zajedno, te kako Asmin može da dozvoli da Maja ne dozvoljava raskid.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Pritnscreen

Njih dvoje su tokom emisije "Pitanja gledalaca" poručili da će u "Eliti 9" biti zajedno sve do kraja, ali da će nakon finalne noći on otići kući sa svojom porodicom, ona sa ocem Radomirom Takijem Marinkoviće, te da će nakon nekolik dana kada im s eohlade glave videti kako će izglčedati njihov odnos.

Podsetimo, ni Asminovi roditelji Mustafa i Melvida, kao ni Majin tata Taki ne podržavaju ovu vezu.