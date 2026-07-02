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Asmin Durdžić više puta je javno udario na Radomira Marinkovića Takija i u svađama sa Majom Marinković ga žestoko izvređao, zbog čega Taki nije mogao da ostane imun i prećuti.

On je rešio posle tri meseca da se oglasi i otkrije pravo mišljenje o svom zetu Asminu Durdžiću, ali i njegovoj porodici koju nije štedeo.

- Prvi put se oglašavam posle tri meseca ćutanja i imam da kažem da će oni svakako otići svako na svoju stranu posle Elite - počeo je pa nastavio:

- Ja nikoga neću dirati, ja nisam nasilnik i ne bavim se tim stvarima. Ja ne znam s kim će on imati problema, ali mnoge je prozivao. Asmin je sebe pogubio i ne znam s koje strane mu vetar duva, ja mu ne pretim jer je ipak on moj fan.

Tako je otkrio pod kojim uslovima će Asminu u lice reći sve šta ima.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković i Radomir Taki Marinković Foto: Shutterstock, Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Printscreen Instagram

- Ukoliko bude imao m*da da mi priđe na superfinalu, onda ću mu reći sve što imam. Ti monstrumi iz Cazina žele da budu popularni preko mene, dobili su trunčicu prostora i odmah su zamislili da su bitni, a ustvari su jedni miševi i monstrumi koji žele tuđoj deci smrt. Asmin nek izleči sebe i svoje traume, on ide kod Karamujića da mu istera đavole, a ne Maja - rekao je Taki za Pink.rs.

Podsetimo, Maja i Asmin su u sredu ujutru nakon žurke imali žestoku svađu. On više ne može da podnese ljubomoru svoje devojke pa je nakon njenog pitanja gde gleda podivljao. Krenuo je da je psuje, jedno drugome su vređali članove porodica i hvatali su se za vrat.

Svađa je nastavljena tokom celog dana, ali, iako je on više puta rekao da je kraj, uvek na kraju završi u krevetu s Majom, koja ne dozvoljava raskid.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Sada su se dogovorili da budu zajedno do kraja rijalitija, pa će posle videti kako se stvari budu odvijale.

Ostali ukućani kažu da je Maja takva u svim vezama, te ih njeno ponašanje ne čudi.