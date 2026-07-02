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Maja Marinković i Asmin Durdžić ne prestaju sa sukobom. Iako joj on u lice kaže da mu se gadi i da ne želi da bude s njom, ona ne dozvoljava da raskinu vezu.

U svojim brutalnim svađama ne biraju reči i najužasnije vređaju jedno drugome porodice.

Oko celog haosa sada se oglasio Asminov otac Mustafa Durdžić, koji inače redovno na svom Fejsbuk profilu komentariše dešavanja u "Eliti 9".

- Mislim da je Asmin sve pokušao da utiče na Maju i da je psihički promeni, ali konačno je shvatio da on nije dorastao za tako velike i uspešne promene. Svaki čovek ima pravo da pokuša i ima pravo da odustane. Dvoje normalnih ljudi se razilaze bez problema i bez prisustva javnosti, a nažalost ponekad ni to nije moguće. Niko nema prava da na silu zadržava svog partnera koji više nema snage da ostane u jednoj vezi u kojoj vidi i oseća da ta veza nema perspektivu, kao ni budućnost.

1/5 Vidi galeriju Durdžići Foto: Printscrean, Printscreen/Facebook, Printscreen YouTube

-Za mene je bolesno da jedan partner traži od drugog da bulji u pod i u jednu tačku. U mene kad bi neka devojka ili žena buljija pet minuta bih izdržao, a drugih pet minuta bih eksplodirao i urlao. Teško je to. Ne daj Bože nikome bolesnu ženu i bolesnog muža, to je teže od robije - rekao je Mustafa, prenosi SrbijaDanas.

Podsetimo, pre njega za Pink.rs se oglasio Majin otac Taki Marinković, koji ne želi Asmina da vidi, u njemu vidi krivca za ceo haos, brani svoju ćerku, koju će, kako je rekao, nakon finala "Elite 9" odvesti kući.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Ukoliko bude imao m*da da mi priđe na superfinalu, onda ću mu reći sve što imam. Ti monstrumi iz Cazina žele da budu popularni preko mene, dobili su trunčicu prostora i odmah su zamislili da su bitni, a ustvari su jedni miševi i monstrumi koji žele tuđoj deci smrt. Asmin nek izleči sebe i svoje traume, on ide kod Karamujića da mu istera đavole, a ne Maja - rekao je Taki za Pink.rs.