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Anita Stanojlović već danima unazad izbegava da dolazi u emisije jer je u drugom stanju, ali joj to očigledno nije predstavljalo prepreku da provodi prisne trenutke sa Lukom Vujovićem. Nakon jedne od emisija njih dvoje su se osamili u prostoriji "Odabrani", gde su razmenjivali nežnosti daleko od očiju ostalih ukućana.

Prema onome što se moglo videti na snimcima iz rijalitija, Luka je u jednom trenutku počeo da mazi i dodiruje Anitu ispod pokrivača, nakon čega su se potpuno pokrili jorganom. Njihovo ponašanje izazvalo je brojne komentare među gledaocima, koji su na društvenim mrežama nagađali da ju je bez blama zadovoljio.

Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Ana Paunković, Petar Alekić

Međutim, njihov intimni trenutak nije dugo potrajao. U prostoriju je iznenada ušao jedan od učesnika, zbog čega su Anita i Luka prekinuli ono što su radili i pokušali da se ponašaju kao da se ništa nije dogodilo.

Neočekidani prekid promenio je tok situacije, a snimak možete pogledati OVDE.

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 Pogledajte dodatni snimak:

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Ceca u Španiji Izvor: instagram/cecaraznatovic