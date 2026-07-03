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Veliko finale rijalitija "Elita 9" je zakazano za 20. jul, a takmičari još nisu o tome obavešteni i pripremaju se za 18. jula jer misle da će tada biti superfinale.

Iako učesnici već nedeljama govore o tome da će se superfinale održati u subotu, 18. jula, i uveliko se pripremaju za taj dan, produkcija je donela drugačiju zvaničnu odluku.

Milica Mitrović zvanično je otkrila na društvenim mrežama da je veliko finale zakazano za ponedeljak, 20. jul, čime će se konačno staviti tačka na uzbudljivih deset meseci borbe za pobedu.

1/6 Vidi galeriju Milica Mitrović Foto: Printscreen, ATA images, Damir Dervisagic, Sonja Spasic

Učesnici o ovoj promeni datuma još uvek nisu zvanično obavešteni na imanju, ali će blagovremeno dobiti informacije o pomeranju termina

Kasting za "Elitu 10" u toku

Dok se deveta sezona polako bliži kraju, produkcija već uveliko radi na pripremama za jubilarnu "Elitu 10". Milica Mitrović je potvrdila da je konkurs zvanično otvoren i pozvala sve autentične i hrabre ljude da pošalju svoje biografije.

Prvi potvrđeni par Divna i Marko DNK

Prvi povratnici koji su već potvrdili ulazak u novu sezonu su poznati bračni par Divna i Marko DNK (Divna Milovanović i Marko Kocić).

1/8 Vidi galeriju Ovde žive Divna i Marko DNK Foto: Printscreen/Paparaco lov, Printscreen, DNK, Printscreen