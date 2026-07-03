Maja Marinković i Sofija Janićijević u žestokom sukobu: teške reči i pretnje obeležile su njihov okršaj. Saznajte sve detalje
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UDARIO TUK NA LUK! Ori se Elita zbog svađe Maje Marinković i Sofije Janićijević, pale teške reči
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Maja Marinković zaurlala je na Sofiju Janićijević nakon što je saznala da se krišom gledala sa Asminom Durdžićem.
- Još jednom li te uhvatim da gledaš mog dečka, a njemu ću je*ati mater ako to uradi, biće ti zadnje - kazala je Maja.
- Veži svog kera za drvo - rekla je Sofija.
- Ku*vo jedna, nemoj slučajno da ti to padne na um - kazala je Maja koja se svađa sa Asminom svakog dana.
Sofija Janićijević Foto: Printscreen, Printscreen/Pink
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