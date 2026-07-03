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Maja Marinković zaurlala je na Sofiju Janićijević nakon što je saznala da se krišom gledala sa Asminom Durdžićem.

- Još jednom li te uhvatim da gledaš mog dečka, a njemu ću je*ati mater ako to uradi, biće ti zadnje - kazala je Maja.

- Veži svog kera za drvo - rekla je Sofija.

- Ku*vo jedna, nemoj slučajno da ti to padne na um - kazala je Maja koja se svađa sa Asminom svakog dana.

Sofija Janićijević Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

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STARS EP603 04.07.2026. Izvor: Kurir TV