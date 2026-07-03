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Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki odlučio je da prekine tromesečnu ćutnju pa je u intervjuu sada ispričao sve što nije prethodnih meseci.

Pred finale "Elite 9" tvrdi da je bio sa Stanijom Dobrojević, iznosi sve o druženju sa njenim bivšim momcima, otkriva zaradu ćerke Maje i šta misli o Asminu.

Taki na početku otkriva zašto je, za razliku od prethodnih godina kada je njegova ćerka isto bila u rijalitiju, odlučio da ne priča tokom sezone "Elita 9" sve do sada.

- Imao sam neke svoje razloge i da ne bih ćerki pravio neke nemire u kući, ja nešto kažem, učesnici koji ulaze posle unutra, oni unesu informacije ili dezinformacije. Izmišljaju, Taki je rekao ovo. Ali ovo je prešlo granicu i tako da sam morao sad reagujem, ostalo je još 20 dana do kraja i sad krećem i ne zaustavljam se. Ipak moje dete je tamo u pitanju i idemo do kraja.

O Asminu

Veza njegove ćerke Maje Marinković i Asmina je turbulentna od početka. Prvo, zbog toga što je uplovila u vezu sa bivšem njene drugarice Stanije Dobrojević, a onda i zbog sve češćih svađa i okršaja među njima.

- Svašta se tamo dešava. Zatvoren prostor. Ja nikada nisam bio učesnik, ali moja ćerka već osam godina na tom imanju, prelepo je tamo, sve je lepo, ali u stvari to je pakao na zemlji, što kaže moja ćerka. Prema tome, nimalo nije lako, ali ona je izabrala taj put i u tome je uspešna. Asmin je, ako pričamo trenutno o njemu, to je jedini dečko ove godine. Šest meseci je pokušavao da je osvoji na razne načine, ona je odolevala. I ja sad ne znam šta se tu prelomilo, pristala je, on je prosipao med i cveće, ovo-ono, da bi se sad ispostavilo da je jedan običan monstrum. Vidite kakve reči on izgovara, vidite da je on jedan nasilnik, da je pretukao malog Daču, da je pretukao Uroša.

Mnogi misle da je Maja ušla u vezu sa njim u inat Staniji, a da je on isto uradio.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Nisam vidovnjak da bih mogao nešto da kažem ali mislim da su tu bile iskrene emocije. Ona je odolela: “Neću, neću, neću. I kad je Stanija ušla unutra, Maja je nju dočekala normalno, sasvim. I kad je ušla, ona je odjednom okrenula: “Ćao, Majče, ovo-ono,” i odjednom se prešaltala na mene. Odjednom je počela da pljuje, počela ovo. E sad, ja ne mogu da tvrdim niti da li je to iz inata ili ne, kaže Taki o kojem Stanija ne prestaje da iznosi razne informacije i teške optužbe na njegov račun.

- Pa dobro, Stanija mene mnogo zna dobro iz nekih drugih stvari. Pa ne znam kako bih se izjasnio, ipak sam jedan džentlmen, ne volim da pričam o svojoj intimi, o svemu, ali ja i Stanija smo imali nešto više od prijateljstva. Družili smo se tako s vremena na vreme kad dođe iz Amerike, tako da je tu bilo nešto svašta između nas. Ipak sam jedan džentlmen, imam žensko dete, pa ne mogu baš da otkrivam sve, ali bilo je tu sve i svašta.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

Stanija to demantuje, ali Taki kaže da će je podsetiti na to veče.

- Pa ja kažem da jeste, kako ćeš reći. I Maja je to primetila kad smo bili ovde u jednoj diskoteci, kad je bila velika žurku. Zato kad kaže: “Gde ste, nemamo vas dva sata, da se vratite iz toaleta.“ Tako da ona i gaji neke sumnje, ali to je bila tajna, naravno, to niko ne sme ni da zna niti bilo šta. Ali eto, vidiš da je ona ljubomorna nešto i ona je uvek tražila od mene nešto. Htela je da me uvuče u neki kriminal, tražila je od mene neke stvari, a ja se takvim stvarima ne bavim. Mi smo beogradska deca, o nama se sve zna. Ja ne pijem, ne pušim, ne kockam se, ne drogiram se, ne pijem kafu. Pošto me ona proziva da sam romske nacionalnosti, to nije tačno. Jedan dan ću da vas povedem u Beli Potok da vidite moju familiju. Romi su jedan divan narod, ali ne znam zašto Stanija to da spominje, ona je nasilnica, ona je preljubnica, ona je sve. Radio sam u apoteci pet godina, živeo u Švedskoj kao fudbaler, tamo sam radio i igrao pet godina.

Stanija Dobrojevič često govori da Taki uživa finansije od Majinog učešća u realitiju.

- Sledeći put, evo kad dođete kod mene da vas provedem, da vidite moju familiju, moje prijatelje, da vam pokažem i odakle meni novac. Evo, recimo, sutra prekosutra ću opet da imam 100.000 evra na računu. Opet odlazi jedan plac. Čak sam uzeo kaparu, slikao sam pre neko veče, da vidite ja čime se bavim. Da vam pokažem ordenje, moj deda je solunski borac, nosilac albanske spomenice. Drugi deda mi je bio predsednik Mesne Zajednice dugi niz godina. Majka mi je držala Pjer Kardena ovde na Terazijama, radnju. Sestra, viša sestra u Kliničkom centru. Otac, sve šef voznog parka. Nasledio sam grdno imanje i imam samo Maju. Imam svoj privatni biznis sa jednim mojim prijateljem. Imam i u dva kluba, imam tu svoje akcije i to je to. Imam dovoljno novca, tvrdi Marinković koji kaže da Maja ceo honorar troši samo na sebe.

Maja ima 60.000 evra u garderobi

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Peintscreen Instagram, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Maja je, naravno, zaradila dva stana, od Elite tamo. I to ne bi zaradila da je ja nisam uzeo novac, otišao i kupio. 70 džakova garderobe ima. Preko 60.000 evra sad ima u garderobi trenutno. Bez Rolexa što je kupila sad ovog leta, 20.000 evra. Onda čitam Maja ovo ono, a Stanija kaparisana za 4.000 evra. Stanija, šta je sad radila, slika se gola za 20. Ja sve to što pričam, da ne bi neko mogao da me tuži, ja to čujem na televiziji. Ja to čitam na portalima i gledam tamo na televiziji Pink, tamo što ona prikazuje nama. Tako ja ne znam osim što ja tvrdim ono šta sam ja imao sa njom.

Jedna od glavnih tama u rijalitiju bile su i izjave Stanije da je Taki namerno upoznavao Maju sa bivšim momcima od Dobrojevićeve.

- Znate šta, ako vi raskinete s nekom devojkom, posle nije on ničije vlasništvo. Ja sam upoznao tog dečka njenog, sada ima čovek konje na hipodromu i ja svake nedelje dole idem. To je jedan korektan, dobar momak, pošten momak. Njega znam dugi niz godina, ja nisam znao da je on bio sa Stanijom. Pa šta, bio u mladosti, šta ima veze s kim si ti bio pre 15 godina. Pa pre svega, prvi put i zadnji put Bora Santana je pravio ispraćaj sad za Elitu i ja sam došao sa svojom ćerkom. Svi ste vi novinari bili dole, bilo je oko 20-ak, nebitno. I mi smo sedeli u svom separeu i kad smo pošli kući, moj drug, taj njen bivši dečko, je sedeo sa svojim prijateljem: „Ej Taki ćao”. Ja kažem: „E Majo ovo je moj drug Šareni”, upoznali se. A taj drugi, neki taj klinac iz Novog Sada, neki žutokljunac tamo što vidim lupeta neke gluposti, bili smo pre pet godina na nekoj žurci. Tu smo sedeli i on kao „ja sam Stanijin dečko”. Nisam ja ni registrovao kakva Stanija, kakve tu bile neke ženske, kad ono njegova bivša devojka. Naravno da sam ja to posle odveo kući i zato sad on sa Stanijom, kao Taki podvodio. A to su čiste budalaštine.

Inače, Stanija je pobesnela u rijalitiju kada je shvatila šta je Taki izjavio i najavila da će ga tužiti ako nastavi da tvrdi da su bili zajedno.

Imam devojku, bila je u rijalitiju

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

Takija često učesnici rijalitija optužuju da podvodi ćerku i da je stalno u tim krugovima poznatih ličnosti upoznaje sa raznim momcima.

- Ma to su nebuloze bre. Kakve ja podvodim svoju ćerku? Pa ja sam ponosan na svoju ćerku što ću da je upoznam sa tobom. Moja ćerka je javna ličnost. Znate da se Maja pojavi u diskoteci, tu je red od 50 metara da se samo slikaju sa njom. Sećate se na moru? To je gužva ovakva u prodavnici kad uđe Maja. Evo Maja je bila u Španiji, bila je baš u Barseloni, prilaze crnci: „A Maja Marinković, TikTok Maja Marinković”. Pa to oni meni hoće da kao ja idem sa maloletnicima, to je čista glupost. Ni jednu jedinu devojku gde sam radio nisam imao, takve stvari mene ne zanimaju. Ja kad dođem u diskoteku, izvinite, ne mogu da kažem „E, koliko imaš godina?”. To je dekadentno. Ja sam jedan gospodin čovek, ali ispod 30-ak godina ja nemam vreme, nemam šta da tražim sa takvim curama. Ipak to može da bude generacija moje ćerke. Skoro sam jednu upoznao curu, kažem „Koliko imaš?”, kaže „Imam 25 godina”. „Doviđenja, prijatno”. Pogotovo što sam sad javna ličnost, ne želim takve stvari da me prate.

Taki kaže da sada ima partnerku ali da je ona javna ličnost i da zbog toga neće da otkriva njeno ime.

- Imam partnerku, nije mlađa. Jedna bivša velika zvezda, bila je učesnica nekad rijalitija. Obnovili smo neku staru našu ljubav i već duže smo vreme sa njom. Ne bih da otkrivam sada. Jer ja čim se slikam sa nekim, istog trenutka je ta osoba u novinama. Ova devojka je popularna, njoj ne treba više popularnosti.

Kurir.rs/Blic

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