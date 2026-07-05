ULOŽILA 10.000 EVRA U ESTETSKE ZAHVATE Učesnica Elite doživela potpunu trasformaciju: Izmenila nos, usta, jagodice...
Čak 10.000 evra na estetske zahvate uložila je pobednica rijaltiija Anita Stanojlović koja je odlučna u nameri da promeni svoj izgled.
Njene promene uključile su korekcije jagodica, nosa, usana i upotrebu različitih filera.
Bez obzira na to što je važila za jednu od najlepših učesnica, Anita je želea da ode korak dalje i pride unapredi svoj izgled. Ova njena transformacija izazvala je lavinu komentara.
Nekdašnji učesnik rijalitija Filip Car nije ostao suzdržan na ove Anitine promene, te je preko Instagrama izneo svoj šaljiv komentar.
- Tako sam srećan zbog tebe, Anita. Drži se, poljubiću te u nos. Pozdrav Aranđelo, neka izdrži isto - poručio je.
Njegov komentar mnogi su ga protumačili kao ironičan osvrt na Anitine zahvate.
Međutim, reakcije na društvenim mrežama su bile podeljene. Neki podržavaju Anitinu odluku i smatraju da svako ima pravo da se oseća bolje u svom telu, drugi su, pak, stava da su estetski zahvati nepotrebni i preterani.
Ova situacija je pokrenula debatu o uticaju društvenih mreža i rijaliti programa na viđenje lepote.
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