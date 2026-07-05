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Čak 10.000 evra na estetske zahvate uložila je pobednica rijaltiija Anita Stanojlović koja je odlučna u nameri da promeni svoj izgled.

Njene promene uključile su korekcije jagodica, nosa, usana i upotrebu različitih filera.

Bez obzira na to što je važila za jednu od najlepših učesnica, Anita je želea da ode korak dalje i pride unapredi svoj izgled. Ova njena transformacija izazvala je lavinu komentara.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

Nekdašnji učesnik rijalitija Filip Car nije ostao suzdržan na ove Anitine promene, te je preko Instagrama izneo svoj šaljiv komentar.

- Tako sam srećan zbog tebe, Anita. Drži se, poljubiću te u nos. Pozdrav Aranđelo, neka izdrži isto - poručio je.

Njegov komentar mnogi su ga protumačili kao ironičan osvrt na Anitine zahvate.

Međutim, reakcije na društvenim mrežama su bile podeljene. Neki podržavaju Anitinu odluku i smatraju da svako ima pravo da se oseća bolje u svom telu, drugi su, pak, stava da su estetski zahvati nepotrebni i preterani.

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Ova situacija je pokrenula debatu o uticaju društvenih mreža i rijaliti programa na viđenje lepote.

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