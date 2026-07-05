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Rano jutros na imanuju u Šimanovcima, dogodio se iznenadni susret Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević na samom ulazu u kuću odabranih, a tim povodom nisu mogli da sakriju osmeh na licu.

Tom prilikom koja je shvaćena kao flert, mnogi su se zapitali da li je ova situacija njegov potez načinjen Maji Marinković iz inata, ili su pak emocije isplivale na površinu.

Zbog toga, oglasila se Asminova majka, Mevilda Durdžić, te otkrila svoje viđenje. Iako kaže da situaciju nije ispratila, ona smatra da emocije nisu sasvim ugašene.

1/7 Vidi galeriju Stanija i Asmin Foto: Printscreen

- Nisam to ispratila, ali mogu da kažem da nisu emocije ugašene u potpunosti. Stanija je ipak dama i hiljadu kilometara iznad one dve. Stanija nikad nije onakve reči izgovorila njemu kao Maja i Aneli. Nije uvredila nikog od porodice na onakav način niti bi Stanija mogla tako nešto da izgovori jer je puno iznad Aneli i Maje - rekla je Mevilda Durdžić za Pink.rs.

"Maja i Asmin se blamiraju"

Podsetimo, ovo nije njeno prvo oglašavanje. Mevilda i njen suprug, Asminov otac, Mustafa Durdžić, ranije su govorili o odnosu svog sina i Maje Marinković.

- Ja znam sto posto da oni nisu nikakav par, niti oni mogu funkcionisati napolju zato što nije nijedno tako baš zrelo da bi se ponašalo u normalnom, civilizovanom svetu. Maja je dosta agresivna, uporna... Oni su na neki način možda i privatno interesantni, manjem društvu, okruženju, jer imaju "to nešto". Ali, to što se blamirajuu ovako javno, na televiziji, pred milionima ljudi, to je zaista greška - pričao je Mustafa za pomenuti portal.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Mi jesmo seljaci, ne prihvatamo takav tip žena. Te žene treba da imaju i bebisitera, kućnu pomoćnicu, pedikira, manikira, šminkera... Te žene ne znaju skuvati ništa, niti umesiti hleb, ne znaju se ponašati normalno. I da rode dete, to dete bi bilo automatski ludo, ukoliko bi ga oni, agresivci onako glasni odgajali. Ne bi ništa bilo tu normalno.

- To što kaže da želi da se odvoji od nje, da ne želi više da bude sa njom u vezi - verujem da želi, ali on se od nje ne može odvojiti. Ona je ko mačka, ona mu ne dozvoljava.Ne znam šta je njoj, je l' je ona toliko bolesna?!

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