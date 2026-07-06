Slušaj vest

O učesnici "Elite 9" Staniji Dobrojević ne prestaje da se priča i piše, a sad se povodom nje oglasila i bivša zadrugarka Bojana Pavlović, te navela sve što joj je na duši. Bojana nije štedela reči, pa je navela da Staniju krase "narcisoidnost" i "ponavljanje tri reči".

O učesnici "Elite 9" Staniji Dobrojević ne prestaje da se priča i piše, a sad se povodom nje oglasila i bivša zadrugarka Bojana Pavlović, te navela sve što joj je na duši. Bojana nije štedela reči, pa je navela da Staniju krase "narcisoidnost" i "ponavljanje tri reči".

- Žena zvana hobotnica, pipke pušta svuda gde može, ne bi li se čulo njeno ime. Ona nije brend, moralna ličnost, ona je "devojka sa zaključanom ribicom", koju, inače, možete da otključate za svega 20 evra. Održavanje je nešto skuplje, ali ako ste Bil Gejts, to vam neće predstavljati problem - dodala je Bojana o Staniji.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Njeno srce nije organ, već kovanica u novčanoj protivvrednosti, jer materijalni status je "živeti na tuđ račun". Teatralnost i gluma sinonim su za njenu ličnost, ponavljanje tri reči, siromašan vokabular i nizak IQ. Pokušaj manipulacije "ja sam iskorišćena, ja sam dete rata", u svrhu dodvoravanja ljudima koji poseduju empatiju je njeno najjeftinije oružje. Narcisoidnost bez posedovanja samopouzdanja! - navela je potom ona na Instagramu.

Foto: Printscreen

Ljuba Pantović o Staniji

Ljuba Pantović, podsetimo, tvrdi da Stanija svaki put bira slabije muškarce od sebe.

- Stanija je uvek birala muškarce kerove, da budu slabiji od nje. Ona misli visoko o sebi, pokazuje gu**cu i si*e, ali to nije visoko - rekla je Ljuba, majka Aleksandre Subotić.