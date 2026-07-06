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Asmin Durdžić otvorio je dušu i progovorio o turbulentnom odnosu sa Majom Marinković i svim incidentima koje su prouzrokovali stravičnim svađama i uvredama.

Nakon najgnusnije rasprave koje su nedavno imali, Durdžić se zakleo u porodicu da nikada svojoj devojci neće preći preko svega i da od pomirenja nema ništa, nakon čega je usledila vrela akcija.

Asmin je tada poručio roditeljima i bratu da ga se bukvalno odreknu ukoliko ponovo bude sa Majom. U razgovoru sa Darkom Tanasijevićem otkrio je šta misli kako reaguje njegova porodica nakon kompletnog haosa.

"Nisam muškarac koji se sladi suzama"

- Ne verujem da su se odrekli ali jesu šokirani. Nisam muškarac koji se sladi suzama. Nije to emotivna manipulacija. Ja da nju ne volim ne bi me interesovalo da li plače ili ne. Celu noć nije spavala i gledala je na sat. Došla je tačno u 10 i nisam mogao da dozvolim da je izbace iz Odabranih - rekao je Asmin.

- Koliko si pričao Maji za svoju sestru da je promiskuitetna? - pitao je Darko.

- Nikada se nije obrukala javno. Ima svoj bjuti salon. Nikada nije nazvala za pomoć, borbena žena. Ja juče nisam ni imao snage da demantujem. I ja sam njoj rekao najstrašnije reči - odgovorio je Asmin.

"Imam traume"

- Kakve traume imaš iz detinjstva? - pitao je Darko.

- Ja sam, pričao da je moja mama dobra žena, domaćica. Nikada sebi nije kupila čizme, a da nije kupila svojoj deci. On nju vodi svakih par meseci negde na odmor. Imam traume kad sam bio mali jer sam bio slabić. Ona je to slagala da bi mene povredila zbog Takija. I ono za bodi mist i ulje. Dok sam sa njima u vezi najbolji sam, a kad raskinu prave od mene monstruma - govorio je Asmin.

- Da li imaš gram sramote, dostojanstva pa da neke stvari ne dozvoljavaš da ti se rade? - pitao je Darko.

"Sramota me je da šetam sa njom"

- Ja nisam ni preko čega prešao. Kada legnem meni se vrati film. Ja nju stvarno volim. Sramota me je da šetam sa njom i da je držim ruku. Meni da Maja nije prišla, ja njoj ne bih u životu prišao. Rekao sam joj da ako napolju tako napravi, ja odoh. Ja sebe ne prepoznajem. Ona ne zna da pokaže sramotu. Ona jeste divna devojka kada je normalna ali ima te prebačaje - govorio je Durdžić.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Ti si impulsivan, da li stvarno misliš da ćeš moći da izađeš sa ovom devojkom na kraj? - pitao je Darko.

- Nije do mene. Ja želim miran odnos. Video si kako sam Staniju navukao da mi se nasmeje. Ona je došla meni u lice i nasmejala mi se, kad je ušla u kuću nešto je dobacivala Aniti. Ne želim to da radim zbog Maje. Maja mi je obećala da neće imati nijednu grešku - rekao je Asmin.

"Slab sam na nju"

- Šta treba da se desi i da ti definitivno kažeš da je kraj svake priče? - pitao je Darko.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Pritnscreen

- Jutros je svašta rekla. Ona je ta koja je meni prišla i slab sam na nju kada priđe. Ovo što izgovara, ne znam zašto opraštam. Napolju da mi kaže nešto ja bih otišao i nikako ne bi došla do mene. - rekao je Asmin.

Je l' si u stanju da je napolju ponosno šetaš za ruku? - pitao je Darko.

- Sada ne - odgovorio je Asmin.

Asminovi roditelji o odnosu sa Majom Marinković

Mevlida i Mustafa Durdžić, roditelji učesnika "Elite" Asmina Durdžića, zgroženi su sinovljevom ljubavnom vezom sa Majom Marinković

- Ja znam sto posto da oni nisu nikakav par, niti oni mogu funkcionisati napolju zato što nije nijedno tako baš zrelo da bi se ponašalo u normalnom, civilizovanom svetu. Maja je dosta agresivna, uporna... Oni su na neki način možda i privatno interesantni, manjem društvu, okruženju, jer imaju "to nešto". Ali, to što se blamiraju ovako javno, na televiziji, pred milionima ljudi, to je zaista greška - pričao je nedavno Mustafa i dodao:

Mustafa Durdžić i Asmin Foto: Facebook / screenshot

- Mi jesmo seljaci, ne prihvatamo takav tip žena. Te žene treba da imaju i bebisitera, kućnu pomoćnicu, pedikira, manikira, šminkera... Te žene ne znaju skuvati ništa, niti umesiti hleb, ne znaju se ponašati normalno. I da rode dete, to dete bi bilo automatski ludo, ukoliko bi ga oni, agresivci onako glasni odgajali. Ne bi ništa bilo tu normalno.

Foto: Printskrin, BoBa Nikolić

Mevlida, Asminova majka, šokirana je ponašanjem Marinkovićeve.

- To što kaže da želi da se odvoji od nje, da ne želi više da bude sa njom u vezi - verujem da želi, ali on se od nje ne može odvojiti. Ona je ko mačka, ona mu ne dozvoljava. Ne znam šta je njoj, je l' je ona toliko bolesna?! - govorila je Mevlida.