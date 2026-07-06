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Aktuelna učesnica Elite u ispovesti kod Darka Tanasijevića govorila je o Asminovim pogledima i haosu sa Majom.

"Maja je nesigurna i poremećena devojka"

- Sve je počelo od kad je bila tema Dane, pre nekih mesec dana. Rekla sam za skidanje maskica još dok je bio rođendan Velikog šefa. Ne zaboravljam šta mi je rekao, takođe i Maja. On je polupripit stao i mene gledao. Nisam to htela da potežem za stolom, ali bih u prvoj svađi to rekla. Gledao me je i pre žurke za stolom, ima ogledalo ispred i iza mene, mada se on vadi da je to slučajno i spontano. Maja me je odmah napala i počela da vređa moju porodicu. Šta to može našu instituciju da poremeti? Nesigurna, poremećena devojka koja ne zna šta će sa sobom. Ušla je u fejk odnos da ne bi sedela tamo. Sve radi lažno. Mene je njihov s*ks jutros probudio. Bilo je kao na stadionu. Imali su nasilan s*ks, kao da je hteo još više da je ponizi. U par navrata im se podigao jorgan. Gadni su mi, dva crna gavrana. Devojka je bolesna. Njoj treba otac da pomogne da je izleči - govorila je Sofija.

"Neka sada pati, zaslužila je"

- Kada Maja kaže da je institucija šta tebi prolazi kroz glavu - pitao je Darko.

- Ni za šta pametno i lepo ne može da bude institucija. Devojka koja je promenila 19 partnera i ima obraza da neku devojku nazove ku*vom. Znaš kako mi je drago što me je gledao. Njen ker se odvezao i drago mi je. Sad neka ona pati, zaslužila je. Asminu je Stanija trofej, premija i jedina žena s kojom je bio gde je mogao da bude gospodin. Ona je Lala, a on je Po, Teletabisi. Njemu je najveća kazna što je završio sa Stanijom. - rekla je Sofija.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Šta ćem sa tobom i Terzom? - pitao je Darko.

- Nestabilan dečko. Mi smo u vezi, a on može da priča šta hoće. Ja nisam kao Maja, ja sam fleksibilna. Meni iskreno odgovara ovakav odnos. - rekla je Sofija.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram/printscreen, ATAIMAGES, Printscreen, Instagram

"Srce hoće, ali glava nikako"

Terzić je nedavno tvrdio da od pomirenja sa Sofijom nema ništa, iako i dalje ima emocije prema njoj.

- Što se tiče mene i Sofije, nenormalno je što smo, ali hajde, spustili smo loptu, da budemo jedno za drugo tu. Prija i meni da se zagrlimo, prija i njoj, dogovorili smo se da nećemo biti u vezi, ali da joj ništa neću raditi iza leđa i ona isto. Meni je emocija i dalje prisutna tu, ali neću da se pomirim, ja sam rekao, srce hoće, ali glava nikako...

1/11 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Printscreen

- Ja u glavi ne mogu da pređem preko toga, srce hoće, ali u glavi ne mogu da pređem. Taj bes posle svega što sam planirao sa njom, ja sam imao bes u sebi. Govorio sam neke stvari da je povredim i da je oblatim, kao što je ona meni. Nemam bes više, valjda sam izbacio to iz sebe. Provodimo vreme, ne spavamo ispod pokrivača i nemamo odnose kao Mina i Viktor. Malo pre smo se posvađali, rekla mi je: "je l' imaš nešto da mi kažeš, je l' mi radiš nešto iza leđa?", njoj je Ivan Marinković, kvarnjak, rekao da sam odlepio za Stanijom - pričao je nedavno Terza.