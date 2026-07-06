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Rijaliti učesnik Asmin Durdžić u programu uživo otkrio je kako će "Elitu" napustiti 11. jula pred veliko finale.

Veliko finale rijalitija "Elita 9" zakazano je za 20. jul, kada će posle deset meseci biti poznato ko će odneti glavnu nagradu od 100.000 evra.

Kao i prethodne sezone, produkcija je zadržala isti sistem nagrađivanja, pa će i učesnici koji zauzmu drugo, treće i četvrto mesto osvojiti po 50.000 evra.

Kako se superfinale približava, atmosfera u Beloj kući postaje sve napetija, a publika već uveliko nagađa ko ima najveće šanse za pobedu.

Asmin otkrio detalje svog ugovora

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Među imenima koja se najčešće pominju nalazi se i Asmin Durdžić, koji je, uprkos tome što mu je ovo prvo rijaliti učešće, stekao veliku podršku gledalaca. Međutim, upravo je Asmin sada sve iznenadio izjavom da, prema njegovim rečima, neće ni dočekati veliko finale.

- Ja znam kad je kraj. Ja napuštam "Elitu" 11. Jula, tako sam potpisao odmah u početku - saopštio je Asmin u programu.

Tokom razgovora u programu Asmin se, kako mnogi smatraju, izlanuo i otkrio detalj iz ugovora koji je potpisao sa produkcijom.

Njegova izjava izazvala je nevericu među cimerima, ali i burne reakcije na društvenim mrežama, gde su brojni fanovi izrazili razočaranje mogućnošću da jedan od favorita napusti rijaliti nekoliko dana pre superfinala.

Mevlida ne želi da čuje za Maju Marinković

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Podsetimo, Asminova majka Mevlida je rekla nedavno da ne želi da ugosti Maju.

- Nije problem da ona dođe kao gost, ali da ja to želim, ne. Znam da to ne može da funkcioniše. Ne želim da me Asmin upoznaje sa svojim devojkama, dok ne dođe ona prava, jer sam se svaki put razočarala. Ona nikako ne bi mogla da napravi ništa. Da mi se tako nešto u kući desi, nikada više nikom na vrata ne bi otišla. Ne kažem za Maju samo, nego nikada nijedna žena ne bi to mogla. Ja sam rekla da nisam za taj odnos, jer tu nema nikakve perspektive. Nema ljubavi, mislim da im je samo dosadno - rekla je Mevlida.

- Mislim da nisu jedno za drugo psihički, da me niko ne shvati pogrešno. On jeste osoba koja viče, ume da podigne ton, ali ne ide dalje od toga. Kada se svađaju, ona se njemu unosi u svađu, a on je sklanja od sebe tada. Bilo bi strašno da on prema njoj pređe granicu - dodao je Mustafa.