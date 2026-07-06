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Pravi skandal trese imanje u Šimanovcima, nakon što je Sofija Janićijević sinoć u "Šiša baru" iznela žestoke uvrede na račun 41 godinu starijeg Daneta Angelovskog iz Severne Makedonije koji ju je finansirao. Zbog toga, on je rešio da joj uzvrati na sve izrečeno.

Tokom prošlog leta, Sofija se viđala i ljubila sa Danetom zarad materijalne koristi, a sada mu je zapretila obračunom čim napusti "Elitu", a sve zbog toga što je detalje njihove afere obelodanio u medijima.

"Sofija pokušava da se opere"

Dane se sada oglasio i istakao da je Sofija svojim ponašanjem najviše donela štete svojoj porodici.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Printscreen, Privatna arhiva Pink

- Prvo ću da joj poručim da je ona sve samoj sebi uradila sa svojim lažima. Ukanalila je i svog tatu, da ne može da digne glavu, da ode na posao, izađe na ulicu, vidi se sa komšijama... Jer on ništa ne zna šta se sve dešavalo i zato ga ne treba mešati uopšte. Sofija je totalno izgubljena, a zamišlja da je Bog i da sve zna. Koje gluposti lupetara, ne znam kako je nije sramota?! Ali po svemu, nema ona ništa od sramote, to je davno izgubila. Hoće i pokušava da se pere, ali ne može da se opere nikada - poručio je iskreno Dane.

"To je samo priča za javnost"

On, naime, smatra da su njene pretnje samo prazne reči.

- To su njene prazne priče, da će da me traži i šta ti ja znam. To je samo priča za javnost. Sve je sama zakuvala i pojela. Ona pet meseci priča, vergla, preti, sve to iz nemoći radi - rekao je Dane.

Na pitanje da li ima u planu da obnovi kontakt sa Sofijom po njenom izlasku iz rijalitija, Dane je bio jasan da do toga neće doći. Uz to, osvrnuo se na njenu vezu sa Borislavom Terzićem Terzom.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram/printscreen, ATAIMAGES, Printscreen, Instagram

- Nemam potrebe da je kontaktiram. Koga da kontaktiram?! Gleda te u oči i sve laže, to je njena neizlečiva bolest, izgovara strašne laži. Zamislite, kaže nismo u vezi, a ima javno se*s na TV?! Karma je loša i stigla. Šta je radila kada je ušla? Milan, Anđelo, Murat, Viktor, Terza, sa svima je flertovala, sa Terzom šta je radila i šta još radi, blam. Moli, kleči, plače, a nikad ga nije volela niti će. Sve to je samo interes - rekao je Dane bez dlake na jeziku.

Tek sledi haos

Na kraju, Dane je najavio da će tek razotkriti neke stvari koje će navodno uzdrmati ceo region.

1/5 Vidi galeriju Sofija Janićijević nekad i sad Foto: Printscreen YouTube, Youtube printscreeen, Instagram

- Postoje stvari koje ne zaboravljam i nikad joj neću zaboraviti, to što mi je psovala, vređala pokojnu majku, šta me je sve ponižavala javno, na televiziji... Ali, šta je radila, to će da joj se vrati. Ja još nisam počeo da iznosim ništa, ali za sve ima vremena, biće svačega. Ja mislim da će to biti najveći cirkus na Balkanu, kakav se nije dogodio u istoriji, verujte mi - zaključio je u razgovoru za Pink.rs.

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