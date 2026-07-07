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Sofija Janićijević ponovo je bila na meti osuda svojih cimera zbog ljubavne romanse sa starijim muškarcem.

Iako je u početku negirala poznanstvo sa Danetom, nešto kasnuje je govorila o njihovom odnosu i novcu koji joj je davao.

Tokom emisije "Pretres nedelje" učesnica Elite suočila se sa lošim komentarima cimera, te je zagremela iz sveg glasa.

"Služi samo da uplaćuje novac"

- Ovde se non stop provlačim ja. Kačavenda je Terzi provukla Daneta i kilu. Iznosio je gluposti i šta je smislio. Dao im je oružje. Nek objavi šta hoće. Platiće za sve ovo. Jedna budaletina, klasičan fan kog sam navukla. Naravno da mi je uplaćivao novac kad sam želela i koliko. Nije za drugo nego za vređanje. Deda od 70 godina koji ničemu ne služi sem da uplaćuje novac. Za drugo ništa nije ni po izgledu ništa ne može. Koja veribda? Što je kupio zlato, a ja izabrala šta hoću. Krivo mi je što pojedini nemaju za šta da mi se uhvate pa se uhvate za debilka koji je jednom nogom u grobu. Deda jedan pomahnitali. Nije on išao sa mnom ni na jednu pijacu - govorila je Sofija i nastavila:

"Retard jedan bolesni"

- Retard jedan bolesni sa jednom nogom u grobu je našao da blati mene i moju porodicu. S njim ću na sve moguće načine da se sudim. Kad neko ima 70 godina, sam insistira da ti kupuje, doprinosi bez da ga ja uslovljavam, a i on mene da on iznosi nešto. Nek pokaže mom ocu ko sam ja. Terza i ja imamo najdiskretniji se*s. Vi nekad ni ne znate kad ga mi imamo. Zašto je mene Dane podržavao u osmici ako mu je smetao Terza? - rekla je Sofija.

- Zamisli da ovakva devojka komentariše Daneta. Prodala se za Zlatiborac. Malo joj je Maja dala na značaju, pa je pokrenula priču o Danetu. Danas kad su je poslali sa mnom u izolaciju sva je bila srećna. Ja verujem da njen otac ne zna ko je njegova ćerka - dodao je Asmin.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Printscreen, Privatna arhiva Pink

- Majo nasilno spava sa tobom. Probudili ste nas. On skače da komentariše temu Dane i Sofija - rekla je Sofija.

"Izgorela je što ne može da ga muze za pare"

- Izgorela je što ne može da ga više muze za pare. Mora da obiđe dom penzionera. Biće pokretni bilbord za penzionere. Jedino gde Daneta može da pogleda u kilu i preponu. Da se prisetimo rata njenog oca i mame, prepiske sa Danetom, da se prisetimo poljupca Daneta i Sofije, svih stvari na koje je ona njega muzla. Ova dr*lja nema ni srama ni obraza. Pokazala je da ima želudac da se sa tim dedom ljudi i da ga prevari sa Terzom. Setimo se da je Sofija rekla za Terzu da joj je tražio da mu gura maskaru u d*pe. Nije imala osećaj prema trudnici. - rekao je Uroš.