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Maja Marinković i Asmin Durdžić ponovo su se našli u centru skandala kada su se opet vređali i svađali tokom emisije "Pitanja gledalaca".

Učesnici Elite komentarisali su njihov odnos, ali i budućnost veze kada se rijaliti završi.

Haos u Beloj kući

Maja Marinković napravila je haos kada je čula za smeškanje svog partneta njegovoj bivšoj verenici Staniji Dobrojević, na šta je Durdžić burno reagovao i osuo paljbu po njoj za crnim stokom.

- Ti se pališ na komentar što nisam išao na žurku da ne bih gledao, hoćeš da te sada na stolu?! Ovakve žene me ne zanimaju za tri života, znaš kakve žene sam imao napolju. Ja ne idem na žurku dobrovoljno, idem zbog tebe na žurku - besneo je Asmin i tvrdio da ga ni jedna druga devojka ne zanima.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Maja je pokušala da smiri situaciju i izrazi kajanje:

Ultimatum

- Meni je žao, šta da radim, ne mogu da vratim vreme - pravdala se Maja pokušavajuću da spusti loptu.

Durdžić nije eleo da se upušta sa njom u dalja objašnjavanja, te je postavio jasan ultimatum.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković i Radomir Taki Marinković Foto: Shutterstock, Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Printscreen Instagram

Taki u centru pažnje

Radomir Marinković Taki, otac aktuelne učesnice rijalitija "Elita" Maje Marinković, našao se u nedavno centru pažnje javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi kako sedi na buvljaku. S obzirom na to da Taki važi za uspešnog preduzetnika, ovakav prizor je iznenadio mnoge i pokrenuo lavinu komentara na internetu.

Na viralnom videu koji kruži internetom, Taki Marinković je uhvaćen kako sedi i odmara na buvljaku, okružen raznom robom koja je karakteristična za takva mesta. Glavni svedok i društvo na ovom mestu bio mu je Majin pas, pomeranac po imenu Leo.

"Sakupljam markice, tu su mi prijatelji"

Nakon što su se pojavile spekulacije i navodi da se na buvljaku bavi prodajom patika i druge robe, Taki se oglasio za medije i nije krio svoje nezadovoljstvo komentarima.

- Zar neko stvarno misli da ja prodajem na buvljaku? Ti što snimaju mogu da mi popuše! Ja sam svake subote na buvljaku već 30 godina. Skupljam stare markice i novčiće. Ja sam čovek milioner, tamo mi rade prijatelji godinama - izjavio je tada otac Maje Marinković u dahu koji je svojevremeno pričao gde sakriva novac.

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

Marinković je dodao da se ljudi danas bave glupostima i podsetio javnost na svoj luksuzni način života, ali i na basnoslovne honorare svoje ćerke, koja važi za jednu od najplaćenijih rijaliti učesnica na ovim prostorima.

"Pišu da ja prodajem patike na buvljaku?! Ja, Taki Marinković?! Ćerka mu u rijalitiju za pola miliona evra i on prodaje patike?! Pa ja, bre, svaku noć pijem Moet i Dom Perinjone i vozim auto od 200.000 evra i ja prodajem patike!" poručio je tada Taki, stavljajući tačku na sve glasine.