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Asmin Durdžić i Maja Marinković nedeljama ratuju, a njihov odnos sve više privlači pažnju javnosti nakon svih izrečenih uvreda.

Iako su mnogi mislili da je njihovom odnosu došao kraj, ljubavni par je sve incidente ostavio za sobom i upustio se u dalju avanturu.

"Njegovo ime je čisto"

Zbog pomirenja a i svih skandala koji se događaju iz dana u dan, oglasio se Mustafa Durdžić za Pink i priznao da pored svega izrečenog, Majine reči nisu te koje ga najviše bole.

- O Asminu se može govoriti šta god ko želi, ali činjenice ostaju iste: njegovo ime je čisto, njegova prošlost uredna, a njegov dosIje bez ijedne mrlje. Sve što je izrečeno protiv njega potiče iz tuđih emocija, tuđeg besa i tuđih namera, ne iz stvarnosti - govorio je Mustafa za Pink, te priznao da ga nisu najviše povredile Majine izjave:

Foto: Printscrean

- Ono što je Maja izgovorila u afektu nije najteža stvar koja je izrečena. Sve je zabeležila kamera, sve se može proveriti, demantovati ili potvrditi. Kamera ne snima ljude u najnižim radnjama, a niko ne "s*re" udvoje, zato istina ostaje jednostavna i vidljiva. Najteže reči nisu došle od Maje, nego od Ahmića.

Foto: ATAImage

"Maja je nesigurna i poremećena devojka"

Ovih dana glavna tema u kući je turbulentan odnos Maje i Asmina, a njihovi cimeri zgroženi su njihovim ponašanjem. Sofija Janićijević dala je nedavno sud o svemu, a sama je pre nekoliko dana upala u problem sa Marinkovićevom zbog navodnih pogleda od strane Durdžića.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscrean

- Sve je počelo od kad je bila tema Dane, pre nekih mesec dana. Rekla sam za skidanje maskica još dok je bio rođendan Velikog šefa. Ne zaboravljam šta mi je rekao, takođe i Maja. On je polupripit stao i mene gledao. Nisam to htela da potežem za stolom, ali bih u prvoj svađi to rekla. Gledao me je i pre žurke za stolom, ima ogledalo ispred i iza mene, mada se on vadi da je to slučajno i spontano. Maja me je odmah napala i počela da vređa moju porodicu. Šta to može našu instituciju da poremeti? Nesigurna, poremećena devojka koja ne zna šta će sa sobom. Ušla je u fejk odnos da ne bi sedela tamo. Sve radi lažno. Mene je njihov s*ks jutros probudio. Bilo je kao na stadionu. Imali su nasilan s*ks, kao da je hteo još više da je ponizi. U par navrata im se podigao jorgan. Gadni su mi, dva crna gavrana. Devojka je bolesna. Njoj treba otac da pomogne da je izleči - govorila je Sofija.

"Neka sada pati, zaslužila je"

- Kada Maja kaže da je institucija šta tebi prolazi kroz glavu - pitao je Darko.

1/11 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Printscreen

- Ni za šta pametno i lepo ne može da bude institucija. Devojka koja je promenila 19 partnera i ima obraza da neku devojku nazove ku*vom. Znaš kako mi je drago što me je gledao. Njen ker se odvezao i drago mi je. Sad neka ona pati, zaslužila je. Asminu je Stanija trofej, premija i jedina žena s kojom je bio gde je mogao da bude gospodin. Ona je Lala, a on je Po, Teletabisi. Njemu je najveća kazna što je završio sa Stanijom. - rekla je Sofija.