Slušaj vest

Napetost koja je tinjala tokom emisije “Gledanje snimaka” kulminirala je u žestokom sukobu Maje Marinković i Stanije. U naletu besa Maja je ušla u sobu Odabranih i razbacala Stanijine stvari po prostoriji, dok je Asmin sve vreme pokušavao da je smiri i spreči da situacija preraste u još veći incident.

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Stanija Dobrojević i Maja Marinković ušle su u sukob.

Nakon žestoke rasprave i razmene teških reči, Maja je besno uletela u sobu Odabranih, gde se nalazila Stanija, a zatim je u naletu besa počela da razbacuje njene stvari po prostoriji.

Slika zaslona 2026-07-10 u 17.14.18.png
Foto: Printscreen

Situacija je u jednom trenutku zapretila da potpuno izmakne kontroli, zbog čega je Asmin Durdžić odmah prišao Maji u pokušaju da je smiri i spreči još veći incident. On ju je sve vreme smirivao i pokušavao da je odvede od Stanije, dok su ostali učesnici sa nevericom posmatrali dramatične scene koje su se odvijale pred njihovim očima.

 Ostaje da se vidi kako će se njihov odnos razvijati do kraja emisije i da li će sukob dobiti novi epilog, budući da tenzije između Maje, Stanije i Asmina iz dana u dan postaju sve veće.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta:

Ne propustiteStarsUČESNICI ELITE JEDNOGLASNI : Stanija i Alibaba bi dali ljubavi novu šansu da nije Maje Marinković, au kakav ŠOK (VIDEO)
Stanija Dobrojević
Stars"MAJA MARINKOVIĆ JE MONSTRUM" Gledaoci tvrde da su ovo najbolesnije reči koje je neko izgovorio u rijalitiju: Pomenula joj oca i grob
maja-marinkovic-stanija-dobrojevic.jpg
Stars"PLAČE MI SE OD SRAMOTE" Asminov otac ljut na sina, neće da ga čeka u finalu! Progovorio o bivšoj snaji: Bio je spreman da da život za Staniju...
Stanija Dobrojević Asmin Durdžić Mustafa Durdžić
Rijaliti"VOLELA BIH DA GA VIŠE NE VIDIMO..." Mama Džehva šokirala izjavom o bivšem zetu Anđelu, pomenula i okršaj! Evo šta kaže o Teodorinoj kući vrednoj 40.000 evra
Dzehva Andjelo.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

23:30
STARS EP603 04.07.2026. Izvor: Kurir TV