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Napetost koja je tinjala tokom emisije “Gledanje snimaka” kulminirala je u žestokom sukobu Maje Marinković i Stanije. U naletu besa Maja je ušla u sobu Odabranih i razbacala Stanijine stvari po prostoriji, dok je Asmin sve vreme pokušavao da je smiri i spreči da situacija preraste u još veći incident.

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Stanija Dobrojević i Maja Marinković ušle su u sukob.

Nakon žestoke rasprave i razmene teških reči, Maja je besno uletela u sobu Odabranih, gde se nalazila Stanija, a zatim je u naletu besa počela da razbacuje njene stvari po prostoriji.

Foto: Printscreen

Situacija je u jednom trenutku zapretila da potpuno izmakne kontroli, zbog čega je Asmin Durdžić odmah prišao Maji u pokušaju da je smiri i spreči još veći incident. On ju je sve vreme smirivao i pokušavao da je odvede od Stanije, dok su ostali učesnici sa nevericom posmatrali dramatične scene koje su se odvijale pred njihovim očima.

Ostaje da se vidi kako će se njihov odnos razvijati do kraja emisije i da li će sukob dobiti novi epilog, budući da tenzije između Maje, Stanije i Asmina iz dana u dan postaju sve veće.

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Pogledajte dodatni snimak: