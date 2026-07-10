Slušaj vest

Pre nekoliko meseci pojavio se skandalozni video-snimak na kom se jasno video momenat kada su se Sofija Janićijević i Dane Angelovski (70) poljubili. Javnost od tada, pa sve do sad, nije prestala da bruji o njihovoj romansi, a ovog puta, vremešni Dane se odlučio na neočekivani potez, i to tik pred superfinale Elite 9.

Iako je njegovo gostovanje na Red TV-u bilo zvanično najavljeno, u poslednjem trenutku ga je otkazao. Posebnu pažnju privukao je tajming te odluke, budući da se sve dogodilo neposredno pred superfinale, i to ubrzo nakon što mu je Sofija javno zapretila da će mu po izlasku iz Bele kuće napraviti haos.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Ova neočekivana odluka zaintrigirala je mnoge, pa su se pojavile i teorije o tome da li su svi dokazi koje je mesecima iznosio zapravo lažni i montirani, baš kao što Sofija sve vreme i tvrdi.

"Danetu je zadovoljstvo da ja njemu pišem"

Inače, Janićijevićka je priznala da on jeste spavao u njenoj porodičnoj kući u Ralji.

- Ja koliko znam, on je došao dve nedelje pre mog ulaska, mi tamo imamo dosta soba, on je spavao u gostinskoj sobi, prespavao je da se ne bi vraćao kasno uveče, stvarno bi bilo greota da ne prespava kada je sve to doneo. Tada su u kući bili moja majka i moj brat, i prespavao je samo jednu noć - pričala je Sofija.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Printscreen, Privatna arhiva Pink

- Njemu je zadovoljstvo da ja njemu pišem, da ga poljubim na blic, da sam ja tu da pričamo. Ja sam bila divna osoba, moje prisustvo je njegovo zadovoljstvo, a meni pokloni. Meni je on dao prsten, ali to nema veze sa veridbom, iskreno nije mi se svideo prsten. On je kupio, bre, kilo zlata - rekla je aktuelna rijaliti učesnica.

"Služi samo da uplaćuje novac"

Podsetimo, tokom emisije "Pretres nedelje" učesnica Elite suočila se sa lošim komentarima cimera, te je zagremela iz sveg glasa.

- Ovde se non stop provlačim ja. Kačavenda je Terzi provukla Daneta i kilu. Iznosio je gluposti i šta je smislio. Dao im je oružje. Nek objavi šta hoće. Platiće za sve ovo. Jedna budaletina, klasičan fan kog sam navukla. Naravno da mi je uplaćivao novac kad sam želela i koliko. Nije za drugo nego za vređanje. Deda od 70 godina koji ničemu ne služi sem da uplaćuje novac. Za drugo ništa nije ni po izgledu ništa ne može. Koja veribda? Što je kupio zlato, a ja izabrala šta hoću. Krivo mi je što pojedini nemaju za šta da mi se uhvate pa se uhvate za debilka koji je jednom nogom u grobu. Deda jedan pomahnitali. Nije on išao sa mnom ni na jednu pijacu - govorila je Sofija i nastavila:

- Retard jedan bolesni sa jednom nogom u grobu je našao da blati mene i moju porodicu. S njim ću na sve moguće načine da se sudim. Kad neko ima 70 godina, sam insistira da ti kupuje, doprinosi bez da ga ja uslovljavam, a i on mene da on iznosi nešto. Nek pokaže mom ocu ko sam ja. Terza i ja imamo najdiskretniji se*s. Vi nekad ni ne znate kad ga mi imamo. Zašto je mene Dane podržavao u osmici ako mu je smetao Terza? - rekla je Sofija.

BONUS video: