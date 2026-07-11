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Otkako su se Maja Marinković i Asmin Durdžić posvađali prošle subote kada su jednom drugom na najmonstruozniji način vređali članove porodice, pa se pomirili nakon samo šest sati, njihovi cimeri ne prestaju to da komentarišu.

I u radio emisiji, koja se emituje u okviru "Elite 9" oni su govorili o tome šta su sve jedno drugom izgovorili. To je očigledno zasmetalo Asminu, pa je opet Maji pomenuo raskid.

On je sedeo u pušioni kad je ona započela razgovor.

- Oćeš da promenimo posteljinu? - upitala je Maja.

- Ne. Od danas ti si slobodna devojka. Ti si kriva za sve ovo jer govore u radio-emisiji. Ti si kriva jer se sa mnom u emisiji posprdavaju zbog tvojih reči - kazao je Asmin.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen / Pink

- I ti si za mog oca svašta govorio - kazala je Maja.

- Ti si dala materijal da nama pljuju vezu - kazao je Asmin.

- Je l' ti mene to sad provociraš? - upitala je Maja.

- Ajde, lagano, samo uživaj. Sve si ovo ti napravila - kazao je Asmin.

Podsetimo, nakon žestoke svađe do pomirenja je došlo kada je Maja otišla kod Asmina u Odabrane, sela na njegov krevet i počela da plače. Nakon toga su obavili razgovor.

nekoliko dana kasnije pušten je klip u kojem s evidi kako su se Asmin i Stanija Dobrojević nasmejali jedan drugome kada je krenuo još jači rat između njegove sadašnje devojke i bivše verenice.

- Je l' te povredio ovaj klip? - pitao je Asmin.

- Ne, ti si mi nakačio budalu na vrat - rekla je Maja.

- Je l' sam te ja terao da uđeš u vezu - naveo je Durdžić.

- Da, nisam ušla na silu, ali nema šta šest meseci nisi radio. Ona mene konstantno vređa. Ti nisi bio zauzet kad si ušao sa mnom u vezu - rekla je Maja.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Mene su emocije vodile ka tebi, a ako se kaješ imaš priliku da odeš. Šta treba da te gledam nesrećnu pored sebe, ja zaštitnik žena.

- Nemam živaca više, da me neko vređa svaki dan, da mi vređa oca, neću se smiriti, ići će gola ovde - rekla je Maja.

- Znaš zašto sam ti oprostio u deset ujutru, video sam ti u očima tugu, žal, pokajanje, zato sam rekao neka je, pusti je. Kad sam seo s tobom na zidić... Znao sam da si istrošena, kunem ti se, volim te, i sve sam iskren prema tebi bio. Kad sam te vređao, video sam u tvojim očima tugu, za sve se kajem. Neka čuje narod. Ti ne moraš meni da se izviniš, ja se izvinjavam prvo tebi, pa tvojoj celoj porodici, za svaku svoju reč. Mene boli k*rac da li me voliš ili ne voliš, da li si iskrena, a bitno mi je da sam ja prema tebi bio iskren. Znaš zbog čega sam gazio svoju muškost i svoju porodicu, jer vidim u tvojim očima slabost, bol, žal. Shvatio sam da si satrana od bivših. P*šao sam po sebi, po svojoj muškosti, ali znam da ne bi izdržala da budem sa drugim ženama, ponižavala bi se možda gore nego sad. Razbijala bi glave sebi i ženama. Ovde sam mogao da ispadnem Bog. Bilo mi je bitnije tvoje zdravlje nego moj ponos - rekao je Asmin.