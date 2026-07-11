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Asmin Durdžić posumnjao je da je njegova devojka Maja Marinković u drugom stanju.

Ona se požalila na mučninu, što joj nije prvi put, a on je odmah zahtevao da ona uradi test za utvrđivanje trudnoće.

Sve je počelo još jednom u nizu svađa između njih dvoje koja je eskalirala u pušioni. Obezbeđenje je bilo odmah do njih, a Maja se sve vreme tokom rasprave žalila na mučninu.

- Je l' treba da te vređam i ponižavam? Da li želiš to? Pusti me na miru - besneo je Asmin.

- Neću, nema napolje - rekla je Maja i dodala:

- Meni je muka - rekla je Maja.

- Idi radi test za trudnoću jer si možda trudna. Da li na to aludiraš? - govorio je on.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Ne, nego sam gladna. Da li ćeš mi napraviti da jedem? - rekla je ona.

- Ne, imaš hleb i paštetu i jedi. Ti sad biraš Kačavenda ili ja - pričao je Asmin.

- Ti. Zar nisi rekao da sam ja slobodna devojka? Ljubi svoje mače - zaustavljala je Maja svađu, a on se kao i obično odmah povinovao njenim željama i odmah ju je poljubio.

- Kunem ti se da mi je muka - rekla je Maja.

- Idi radi test za trudnoću - ponovo je on.

- Ma nije to, nego sam gladna. Ajde da pržimo jaja - rekla je ona.

Podsetimo, oni su se svađali jer su Asminu zasmetali komentari cimera o njihovom odnosu nakon brutalne svađe prošle subote kada su vređali članove njihovih porodica.

On je sedeo u pušioni kad je ona započela razgovor.

- Oćeš da promenimo posteljinu? - upitala je Maja.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen / Pink

- Ne. Od danas ti si slobodna devojka. Ti si kriva za sve ovo jer govore u radio-emisiji. Ti si kriva jer se sa mnom u emisiji posprdavaju zbog tvojih reči - kazao je Asmin.

- I ti si za mog oca svašta govorio - kazala je Maja.

- Ti si dala materijal da nama pljuju vezu - kazao je Asmin.

- Je l' ti mene to sad provociraš? - upitala je Maja.

- Ajde, lagano, samo uživaj. Sve si ovo ti napravila - kazao je Asmin.