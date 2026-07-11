- Moram da se oglasim povodim izjave Sitine majke koja je rekla da joj je onaj monstrum kupio Roleks , što nije istina. Lično moj kum i ja smo zajedno sa Majom išli u Porto Montenegro da kupimo taj sat i imam slike kako Maja isprobava i kako smo kasnije proslavili kupovinu. Ona kaže da je lažan, imamo i dokaze o kupovini sata koji košta 19.000 evra i koji sam joj ja kupio. Nema veze sa tim da joj je nasilnik kupio sat - besno je rekao Taki za Blic, a onda istakao da ove godine neće prisustvovati velikom finalu "Elite".

Grofica: Asmin je Maji dao lažni sat

- Videli smo Stanijin osmeh prema Asminu, pa je otišla Maji i njemu da priča da su se nasmejali i da kad god je u nekom šoku ona tako reaguje. Poremećena žena. Uverila sam se u to da su se oni sve dogovorili. Priča da je velika dama, pa takva dama ne ore njivu, dno dna. Asmin, Stanija i Maja su svi zajedno u svemu, jer Maja je bila u Tivtu i sve sam saznala i ispitala, jer tad nije htela u Budvi da se vide, već je bila u restoranu tamo, dobila lažni Roleks i jela lignje. Tada je Maja bila sa Asminom, već se znaju i bili su intimni prošlo leto, a Stanija je to znala. Kada je to izbačeno da je Maja tamo sa fanom koji joj je kupio taj lažni Roleks, Stanija je dala izjavu da mu je našla poruke sa poznatom “tiktokerkom“. Maja se tada tamo snimala za Tiktok i nije ulazila u “Elitu“ i shvatila sam da je tu Stanija nagovorila Maju da ode sa njim u Crnu Goru i njih troje zajedno su sve ovo dogovorili, ali Staniji ništa ne zameram jer je bolesna i poremećena - rekla je ona.