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Sinoć je u rijalitiju "Zadruga 9 Elita" izbila velika svađa između Stanije Dobrojević i Maje Marinković, i to samo deset dana pred veliko finale. Na red je došla Stanija Dobrojević koja je započela svoju nominaciju sa Asminom Durdžićem, njenim bivšim verenikom koji je pre nekoliko meseci uplovio u ljubavnu vezu sa njenom bivšom drugaricom.

Stanija ovom prilikom nije imala lepe reči za ovaj ljubavni par, zbog čega je posebno izvređala Maju.

Pogledajte kako je to izgledalo:

1/4 Vidi galeriju Sinoć je u rijalitiju "Zadruga 9 Elita" izbila velika svađa između Stanije Dobrojević i Maje Marinković, i to samo deset dana pred veliko finale. Foto: Pink

Maju je ovo pogodilo zbog čega je prvo gađala Staniju sa stvarima koje je imala ispred sebe, a onda je uzela vodu i ispolivala je.

Međutim, ni to joj nije bilo dovoljno, pa je otišla u sobu gde boravi Stanija, pa je uzela tečnost za sudove kako bi uništila njene stvari.

Prvo je krenula sa njenim krevetom, pa je prešla na plastične kutije u kojim joj stoji garderoba. Kada je potrošila svu tečnost, uzela je Stanijinu kozmetiku kako bi i sa tim uništila njene stvari.

Melvida i Mustafa se oglasili nakon žestokih uvreda Maje Marinković

Podsetimo, ljubavni trougao u rijalitiju "Zadruga 9 Elita" ne prestaje da šokira javnost, a nedavno se u centru skandala našla se porodica Asmina Durdžića koja je rešila da javno i bez dlake na jeziku progovori o Maji Marinković i Staniji Dobrojević. Nakon žestokih uvreda, Asminovi roditelji otvorili su dušu i otkrili šta misle o drami između svog sina i starlete Maje Marinković.

- Asmin je žustro vređao Majinog oca, a Maja se drznula za vas svašta da kaže. Kako vi kao porodica gledate na sve to? - govorila je voditeljka, a onda je usledio odgovor.

1/4 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Instagram, Screenshot, Printscreen/Facebook, Petar Aleksić

- Što se tiče te raspave taj dan što je bila, to nije lepo ni što je on vređao oca, ali je ona mnogo teže reči izgovorila. Ono što je ona izgovorila ja ne znam da li ima nešto gore i teže od toga što je izgovorila. Mi smo to čuli od Aneli, ona je ponovila, ali Aneli nije takve reči izgovorila. Ja to nikad neću da oprostim, a ni da pređem preko toga. Ja ne mogu da određujem sa kim će on da bude i da li će biti sa njom, a ako on misli da će biti želim mu svu sreću. Ja nju neću da vređam, ali preko toga ne mogu da pređem i neću - govorila je Melvida za Red TV.

Meldiva i Mustafa prokomentarisali su i osmeh koji je Asmin uputio Staniji:

- Jako pozitivno, zašto se ne bi osmehnuo devojci koju je voleo? - rekao je Mustafa.

- To je bio najlepši prizor u "Eliti" koji smo mogli da vidimo - dodala je Melvida.