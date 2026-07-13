Slušaj vest

Ove nedelje, osam dana pred finale nominovani takmičari za ispadanje Elite 9 bili su Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Maja Marinković, Bora Santana i Sandra Todić.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je do izolacije po nominovane učesnike kako bi ih odveo u diskoteku i kako bi oni odigrali igricu koja će im omogućiti dupliranje procenata.

Darko Tanasijević je takmičarima saopštio pravila igrice, a pobedu je odnela Maja Marinković kojoj su dupilirani glasovi.

- Poznato je kako stvari stoje nakon što je Maja sebi duplirala glasove. Vreme je da saopštim da Sandra Todić ovog jutra napušta Elitu - rekao je Darko.

Elita 9
Elita 9 Foto: Printcsreen

Sandru je u studiju dočekala mama, kojoj je poletela u zagrljaj. 

- Asmin se ne nada pobedi, čuje negde da je napolju ne vole ljudi, a Maju ne interesuje koje će mesto biti. Njoj je važno joj je da izdrži do kraja i da uzme pare.  Jedva čekam da vidim kad je kraj, uskoro gori karantin - rekla je Todićka.

Ne propustiteRijalitiSTANIJA PREŽIVELA POSLEDNJE IZBACIVANJE IZ ELITE 9! Ona jedva dočekala svoj kraj, pa osula po cimerima! (VIDEO)
Elita 9
RijalitiNJENO IZBACIVANJE NIKO NIJE OČEKIVAO: Šok u Šimanovcima, čim je zakoračila u studio progovorila o pobedniku (VIDEO)
Elita
RijalitiZA NJU NEMA MESTA U FINALU ELITE 9: Doživela poraz i ocrnila Luku najstrašnije! Tek će da progovori o svemu (VIDEO)
Jovana Mitić
RijalitiTESNO DO SAMOG KRAJA! Svi u šoku što on napušta Elitu 9! Čim je kročio u studio, emocije prštale na sve strane (VIDEO)
Miki Dudić