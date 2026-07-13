ONA JE SE POZDRAVILA OD 100.000 € OSAM DANA PRED FINALE: Nije imala šanse protiv njih, a evo šta kaže ko se nada pobedi
Ove nedelje, osam dana pred finale nominovani takmičari za ispadanje Elite 9 bili su Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Maja Marinković, Bora Santana i Sandra Todić.
Voditelj Darko Tanasijević otišao je do izolacije po nominovane učesnike kako bi ih odveo u diskoteku i kako bi oni odigrali igricu koja će im omogućiti dupliranje procenata.
Darko Tanasijević je takmičarima saopštio pravila igrice, a pobedu je odnela Maja Marinković kojoj su dupilirani glasovi.
- Poznato je kako stvari stoje nakon što je Maja sebi duplirala glasove. Vreme je da saopštim da Sandra Todić ovog jutra napušta Elitu - rekao je Darko.
Sandru je u studiju dočekala mama, kojoj je poletela u zagrljaj.
- Asmin se ne nada pobedi, čuje negde da je napolju ne vole ljudi, a Maju ne interesuje koje će mesto biti. Njoj je važno joj je da izdrži do kraja i da uzme pare. Jedva čekam da vidim kad je kraj, uskoro gori karantin - rekla je Todićka.