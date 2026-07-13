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Finalno veče Elite 9 je sve bliže, a Veliki šef je zvaničnim saopštenjem objavio ko su takmičari koji će se od danas boriti za prestižnu nagradu.

Pismo

Produkcija je poslala pismo učesnicima rijalitija i obavestila ih da su sada i zvanično finalisti ove sezone, te da glasanje počinje.

- Draga Elito, pre 302 dana ste se uselili u Elitu… Sada, deset meseci kasnije ima vas 30. Činjenica da ste sada u Eliti i da ste prisutni dok se čita ovo pismo govori o tome da ste već postigli veliki uspeh i da ste stigli do samog kraja ovog takmičenja. Želimo da vam čestitamo od srca i da vam kažemo da smo veoma ponosni na vas 30. ​Sada ostaje jedino da kažemo, odnosno zvanično obavestimo i vas i sve gledaoce da ste postali finalisti "Elite 9".

Foto: Printscreen Pink

- Linije za glasanje za pobednika 9. serijala upravo su otvorene, a vama još jednom čestitamo na velikom uspehu. I na samom kraju, evo još jedne važne informacije koju treba da znate: 20. jula održaće se super finale Elite kada ćemo prema glasovima gledalaca proglasiti pobednika Elite 9. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

Goruća tema

Jedna od glavniih tema kako cele sezone, tako i u poslednjih nekoliko dana jeste odnos čuvene četvorke, Asmina Durdžića, Maje Marinković,Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić.

Njegov otac Mustafa Durdžić nedavno je komentarisao odnos svog sina kako sa sadašnjom devojkom, tako i sa bivšima sa kojima Asmin svakodnevno ratuje. Otac aktuelnog učesnika priznao je šta trteba da poseduje i kakvu snajku priželjkuje.

- Ko god želi da bude Mustafina snajka, mora da zna jedno: Kod mene se cene red, rad i disciplina. Radnim danima ustajanje u pet, jer život se gradi od discipline. Neradnim danima nek' ustaje kad hoće, to je sloboda koju poštujem. Mora da bude čestita, odgovorna i dobra majka, jer porodica je temelj svakog čoveka. A ono najvažnije, mora poštovati svog muža, kao što on mora poštovati nju. Ko ne nosi te vrednosti u sebi, ne može biti deo moje kuće - zaključio je nedavno Mustafa.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

Finale Elite i Durdžići

Podsetimo, Mustafa je nedavno za Blic izjavio da ne zna da li će doći na superfinale 20. jula jer ga je sramota zbog uvreda koje je na račun tuđih porodica izrekao njegov sin. On smatra da bi Asmin trebalo da se izvini Staniji i njenoj majci i bratu, jer ona njegove nikada nije uvredila.

1/7 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Instagram, Screenshot, Printscreen/Facebook, Petar Aleksić

- Nalazim se u velikoj dilemi da li da dođem uopšte na to finale. Ja sam čovek koji je bio za Novu godinu sa svim roditeljima ja sam se lepo pozdravio i imali smo o čemu i da pričamo. Ostavili smo pozitivne utiske jedni na druge. Šta da ja radim sada ako ja dođem na to finale i sretnem se ponovo sa tim roditeljima, a sve te roditelje je moj sin izvređao. Kako da se ja ponašam prema tim ljudima? Šta da ja radim? Da glumim budalu? Da budem tvrdoglav, da se izvinjavam, da molim ljude za oprost. Meni se plače od te sramote. Koje je to poniženje za nas roditelje. Da je on morao svakoga da uvredi, vređa Kačavendu, pljuje ženu. Mene to boli kao čovjeka. Kako da dođem? Kako da stanem pred ljude? S čim da stanem pred ljude? Ja sam čovek. Nikad me niko nije napao, nikad me niko nije uvredio. Prošao sam svet. Nikad me niko nije uvredio, a moj sin vređa svakoga s reda. Pogotovo kako je pošao sa tom Majom. Pre, zbog Stanije je išao po Srbiji, po Beogradu. Ne znam kako ga ljudi nisu prebili. Napadao je ljude zbog Stanije. Sad zbog Maje vređa i staro, i mlado, i mrtvo i živo. Mogu samo da zamolim sve ljude koji me čuju i koje je moj sin uvredio da im se ja izvinjavam u svoje ime i u ime svoje supruge. I mi ponekad u afektu kažemo neki ružan komentar za Staniju ili za Aneli ili za Maju. Imamo i mi svoje greške, ali to su sitnice na osnovu toga što moj sin radi.