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Pravi haos nastao je u "Eliti" nakon što je rijaliti zvezda Stanija Dobrojević iznela niz šokantnih tvrdnji na račun svoje bivše prijateljice Maje Marinković, optuživši je da je godinama bila opsednuta životima uspešnih žena, kao i da joj se svojevremeno poveravala kako želi da zavede oženjenog pevača Bojana Bokija Grujića, supruga popularne pevačice Mie Borisavljević.

Stanija je pred milionima gledalaca iznela niz optužbi, tvrdeći da je Maja navodno želela da se približi muškarcima poznatih dama iz javnog života.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Milan Milošević Foto: Printscreen

- Ona targetira uspešne žene da bi se domogla njihovog života. Subotićki je uspela da priđe. Ana Korać, ona ne zna kako njen muž izgleda. Opsednuta je njom, pa je rekla da jedva čeka da dođe do njega nekako. Za muža Mie Borisavljević je rekla da je lep, htela je da joj otme muža. Kad je bila jedna žurka, od naše najpoznatije pevačice ćerka se zabavljala sa fudbalerom, pokušala je i sa njim da bude - tvrdila je Stanija.

Mia Borisavljević reagovala

Nakon što su ove tvrdnje odjeknule u javnosti, oglasila se Mia Borisavljević, koja je kratko prokomentarisala celu situaciju.

- Zanimljivo. Svašta se dešava, verujem da nije Maja ni prva ni poslednja koja to želi. Ljubim vas sve i pozdravljam! - ljubazno je poručila pevačica.

1/6 Vidi galeriju Pevačica Mia Borisavljević već dugi niz godina uživa u braku sa kolegom Bojanom Grujićem, sa kojim ima dve ćerkice. Iako uspešno balansira karijeru i porodični život, Mia je priznala da je bilo trenutaka kada je sumnjala u svoje majčinske sposobnosti. Foto: Pink

Taki udario na Staniju

- Baba ne bira sredstvo kako bi oljagala Maju i mnogim ženama napolju uništila brak, izmišljajući kojekave budalaštine. Sećamo se u "Zadruzi 2", kada ju je Ana Korać optužila da se je*e za pare, to je ona njoj rekla u svađi...To nije istina, to su porodične žene koje imaju porodicu, a ova budaletina mrzi ceo svet, pa i ljubavne parove koji su srećni u svojim vezama. Optužuje Maju da je bila sa Pecom, a ona je s njim išla u Kinu?! I još, pravi od Maje bludnicu, a mi smo videli na malim ekranima kako nije izlazila iz Kristijanove postelje i gospodin Kristijan je javno priznao da je imao sa njom intiman odnos na Farmi, a vidimo sada i u Eliti da je nacionalista, da je ljubavnica i da je nasilnica...

Kurir.rs/Pink.rs