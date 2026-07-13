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Nakon žestoke javne polemike sa Radomirom Takijem Marinkovićem, ocem svoje bivše partnerke Maje Marinković, Filip Car se ponovo oglasio. On je odgovorio na Takijeve poslednje prozivke, osvrnuo se na njegove izjave i izneo svoj stav o celokupnom sukobu.

Naime, Car je tokom gostovanja u emisiji „Rijaliti rešetanje“ komentarisao odnos Takija Marinkovića prema ćerki, tom prilikom izneo tvrdnju da bi Maju trebalo da odvede kod stručnog lica kako bi se posvetio njenom psihičkom stanju. Ove reči su veoma pogodile Marinkovića, koji mu je potom javno odgovorio i uputio niz teških optužbi.

Filip Car: "Maja mi je tražila da je branim od Takija"

Međutim, Filip Car nije ostao imun na Takijeve reči, već mu je uzvratio u svom prepoznatljivom stilu, iznoseći niz prozivki na njegov račun.

1/5 Vidi galeriju Filip Car Foto: Kurir, Screenshot, ATAIMAGES, Nenad Kostić, Printscreen

- Oho, javlja se vepar sa buvljaka. Najveći mi je strah kad divlji veprovi sa buvljaka sa fuš stvarima krenu da napadaju. On je poznat po Dolče i Gabana, gibanica majicama, verujem i da je ovo na buvljaku što prodaje istog kvaliteta. Sad će mu i zet iz rijalitija izaći, pa mogu zajedno da zakupe na buvljaku poziciju, jer mu je zet milioner, pa zajedno prodaju. Napokon je našla dečka sličnom tati - u svom stilu počeo je Car.

On je potom nastavio da kritikuje Takijev odnos prema roditeljskoj ulozi, tvrdeći da smatra da nije na mestu da govori o porodici i vaspitanju.

- Nije Taki kometentan da priča o porodicama, jer godinama gledamo verbalno i fizičko nasilje njega i njegove ćerke već devet godina. Ja sam iz najbolje namere rekao da njegova ćerka treba da se leči, jer to vidi čitav Balkan, a on to ne shata, jer mu ćerka služi kao izvor prihoda. Da nje nema, on ne bi morao i naveče da bude na buvljaku, ne bi mogao po splavovima da glumi milionera. Što se tiče nasilja, već sam objavljivao slike i snimke, kako joj je upadao u stan, pa mi je Maja tražila da je branim od njega. Mislim da nije kompetentan da bi davao izjave vezane za to. Bolje mu je da ćuti, jer zna da ću ga rasklopiti kao pušku. Bolje da mi veprić sa buvljaka bude miran, da mu inspekciju ne pošaljem na buvljak. Mislim da će on i zetić Asmin napraviti dobar posao. Najlon pijaca je dobra opcija, da zakupe i tamo, šteta bi bilo da tamo nema u ponudi nešto od njih dvojice, nekih stvari. Vidim i da je svog psa Lea uzeo kao čuvara na buvljaku kad je, svog vučjaka tornjaka, on mu drži stražu kad mu inspekcija dođe. Šta više pričati o njima?! Tužno je što moram da pričam o njima. Tužno je što išta moram da komentarišem, ostao sam nedeljama nem na sve uvrede, ali sam odučio da zabiberim pred kraj rijalitija. Verovatno je bio nervozan pred kraj smene na buvljaku, pa je na mene udario sa uvredama svojim - zaključio je Car.

Taki umešao i Aleksandru Nikolić

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

- Tom crikveničkom klošaru koji se plaši miša i grmljavine, koji tuče svoje roditelje, vratite klip gde njegova majka tvrdi da je on nasilan prema njima i da mu treba lečenje jer, kako je rekla, je bolestan čovek i nije normalan. A čuli smo od njegove bivše verenice Aleksandre Nikolić, koja je potvrdila istu priču kao što je Maja ispričala, a podsetiću sve da nisu u dobrim odnosima njih dve, što je javno iznela na televiziji Pink kako ju je, kako kaže, tukao, slomio zube i pokušao da je ubije isto kao i Maju. To je njegova verenica izjavila, vratite klip, pa ćete da čujete, ništa ja ne pričam što nisam čuo iz njihovih usta. Sve u svemu, jedan nislki konj.

Kurir.rs/Pink.rs