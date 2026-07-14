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Za Marka Janjuševića Janjuša, nakon više od deset meseci provedenih u rijalitiju, došao je trenutak da se suoči sa svojom prošlošću i pogleda video-snimak svojih uspomena. Ovaj trenutak pratile su jake emocije i suze koje takmičar nije mogao da zadrži.

Na samom početku video-priloga, prikazane su fotografije iz Janjuševog detinjstva sa članovima porodice. Ipak, potpuno emotivni slom doživeo je kada su se na ekranu pojavile slike njegovog pokojnog brata, zbog čega je Janjuš zaplakao kao kiša.

Nakon bolnih porodičnih trenutaka, usledili su kadrovi sa njegovom ćerkom Krunom i bivšom suprugom Enom, od koje se razveo zbog Maje Marinković. Tom prilikom pušten je i njihov ljubavni klip, a posebne reakcije u Beloj kući izazvao je podsetnik na svadbu Janjuša i Aleksandre Nikolić u Eliti, na kojoj je Maja Marinković bila u ulozi matičara.

Značajan deo njegovog učešća obeležila je i turbulentna romansa sa Aneli Ahmić, koju je u jednom trenutku i verio. Ipak, njihova zajednička sreća bila je kratkog veka. Nakon što je Aneli ostala u drugom stanju, par je ušao u brutalne sukobe i svađe, što je na kraju rezultiralo njenom odlukom da prekine trudnoću.