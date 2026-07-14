ASMIN I HANA SE UDRUŽILI DA UNIŠTE AHMIĆE! Izneli šokantne tvrdnje o Sitinom pokojnom mužu: Neriova baka je tražila da joj vrate, a ona i Grofica...
Tokom komentarisanja uspomena Hane Duvnjak, došlo je do sukoba između Hane i Asmina Durdžića sa Aneli Ahmić.
Tokom svađe, Hana je govorila o tome kako je Sita Ahmić, majka Neria Ružanija njemu branila da se viđa sa babom i dedom sa očeve strane, a kako što je poznato Neriov otac Boris poginuo kada je Nerio bio beba.
Asmin je rekao da je Neriova baka sa očeve strane, Nada, molila Situ i njenu majku Jasnu, poznatiju kao Groficu da vrate uniformu njenog sina Borisa koji je bio policajac, ali da njih dve to nisu uradile.
Tom prilikom Asmin je rekao da se Grofica tada slikala u uniformi pokojnog Borisa kako bi nervirali njegovu majku, što je Aneli poricala, piše Pink.rs koji je došao u posed te fotografije.
Naime, na slici je Gofica u policijskoj uniformi koja je po svemu sudeći pripadala Neriovom ocu, Borisu.
Podsetimo, Nerio je ušao u rijaliti i pred kamerama se odrekao majke Site, koj ane prihvata njegovu vanbračnu suprugu Hanu. Upravo nju Sita krivi za razdor u porodici o čemu je pre nekoliko meseci govorila za Kurir.
- Prvi problemi su nastali kada je upoznao nju sa 14 godina i ja sam to probala da sprečim jer ja tu malu znam od devete godine, odrasla je na ulici. Oni žive pored nas u Dubrovniku i znala sam da se curica ponaša već kao da ima 30 godina. Znala sam da joj je majka teška zavisnica od heroina, registrovana u Dubrovniku bez zuba u glavi. I mala je sa zubima haos. Cela porodica je problematična, nered, droga, alkohol. Jedino je otac dobar ali je odavno pobegao u inostranstvo. Naravno da nisam bila za to jer sam znala da će mi upropastiti dete. Brinula sam se za njega ceo život, normalno da je da ne bih dopustila da dođe neka karakondžula da mi uništi dete. Sada imam više prostora da se borim za dete i unuče, jer mislim da kad Nerio kada izađe, shvatiće neke stvari. On se mene plašio i svega što ja znam jer je svestan da sve mogu da prijavim. Problem je nastao pre par dana kada je policija zaustavila mog sina na ulici i našla količinu marihuane za ličnu upotrebu, ništa strašno da ode u zatvor, ali da se sudi da.