- Prvi problemi su nastali kada je upoznao nju sa 14 godina i ja sam to probala da sprečim jer ja tu malu znam od devete godine, odrasla je na ulici. Oni žive pored nas u Dubrovniku i znala sam da se curica ponaša već kao da ima 30 godina. Znala sam da joj je majka teška zavisnica od heroina, registrovana u Dubrovniku bez zuba u glavi. I mala je sa zubima haos. Cela porodica je problematična, nered, droga, alkohol. Jedino je otac dobar ali je odavno pobegao u inostranstvo. Naravno da nisam bila za to jer sam znala da će mi upropastiti dete. Brinula sam se za njega ceo život, normalno da je da ne bih dopustila da dođe neka karakondžula da mi uništi dete. Sada imam više prostora da se borim za dete i unuče, jer mislim da kad Nerio kada izađe, shvatiće neke stvari. On se mene plašio i svega što ja znam jer je svestan da sve mogu da prijavim. Problem je nastao pre par dana kada je policija zaustavila mog sina na ulici i našla količinu marihuane za ličnu upotrebu, ništa strašno da ode u zatvor, ali da se sudi da.