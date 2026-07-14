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Ljubavna drama Maje Marinković i Asmina Durdžića dostigla je tačku pucanja, a Bela kuća i hotel orili su se od njihovih brutalnih uvreda i vriske, zbog čega je uletelo i obezbeđenje!

Atmosfera na imanju je došla do potpunog usijanja kada je Durdžić odlučio da definitivno stavi tačku na vezu sa Majom, javno joj davši "šut-kartu".

On joj je u lice sručio da više nisu zajedno i da ne želi da bude sa "niskomoralnim osobama", te da više ne može ni da zamisli da legne u krevet sa njom.

Tokom žestokog okršaja, Maja je urlala iz petnih žila da će napraviti haos i da on želi da je uništi, na šta joj je Asmin hladnokrvno odgovorio: "Ti si uništena".

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Naspavaj se, pa razmisli o svojim postupcima. Šta radiš to psihopato, pi*ka ti materina. Je l' te sramota oca svog? - urlao je Asmin, dok je Maja, kojoj je u jednom trenutku pozlilo, tražila vodu i ponavljala da je ceo dan namerno provocira u "Eliti".

Durdžić nije birao reči, te joj je poručio da ga drži na silu, da ga je sramota pred svojom porodicom i nacijom da sedi sa njom i predložio da se "raziđu kao ljudi".

Kao vrhunac poniženja, Asmin ju je optužio da pokušava da ostvari bolji plasman u rijalitiju preko njega, dodavši da u životu nije doživeo veći blam.

Obezbeđenje opkolilo hotel, Maja ga ponizila pred svima

Međutim, prava drama je tek usledila kada se sukob preselio u hotel, zbog čega je obezbeđenje moralo hitno da preplavi prostorije kako bi sprečilo dalju eskalaciju.

Asmin je potpuno izgubio kontrolu, spominjući njene ranije intimne odnose. Ja sam gledao tvoj s**s i nervozan sam. 'Ajde mrš iz hotela!".

Kada je Asmin optužio Maju da je ljubomorna na Teodoru Delić i da ga blamira, Marinkovićeva je doživela potpuni prekid filma i udarila ga tamo gde najviše boli.

"Sad ćeš da vidiš kako ja dobacujem! Glumiš lažnog Filipa Cara. Ne možeš da budeš on za tri života", siktala je Maja i tako ga zakucala za dno dok su momci iz obezbeđenja bili u punoj pripravnosti.

Glavom je lomila stakla, ostavivši sve u šoku.

Malo potom, Maja je polupala i komodu u hotelu.