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Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavljaju svoj žestoki sukob tokom celog dana. Iako je u jednom trenutku delovalo da su se strasti smirile, haos u hotelu se nastavio i u ranim jutarnjim časovima, uz niz teških optužbi i uvreda na račun karaktera i porodice.

Sukob je započeo Asminovim optužbama da Maja ne ume da stane iza svojih postupaka, što je rezultiralo oštrom raspravom o njihovom poreklu.

- Obrati se svom ocu i reci da si kriva. Ja imam m*da da se obratim i prihvatim deo krivice, a ti imaš samo m*da da me kao mali miš moliš da ćutim. Ti nemaš u sebi da kađeš da si ti kriva. Znaš zašto je tako? Jer sam ja odrastao u gradu, a ne u selu," izjavio je Asmin.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

Maja mu je ubrzo žestoko uzvratila:

- Jesi odrastao na selu. Ti imaš 36 godina, vređaš žene na taj način. Ti drukaš sve živo što može da se odruka!"

Prebacivanje i ljubomora

U nastavku svađe, potegla se tema Asminovog ponašanja prema drugim ženama u kući, pri čemu je Asmin naglasio da je u sve sukobe ulazio isključivo braneći sebe i Maju.

- Ja sam vređao tebe, Kačavendu i Aneli. Da li sam Boginju nekad psovao? Teodoru? Nisam jer nisu ni one mene... Sa kim sam ja imao sukob? Sa svima sam ušao u sukob zbog tebe," branio se Asmin, navodeći da ga od samog ulaska šalju u izolaciju i da ne može da ćuti kada mu vređaju porodicu.

- Vređao si sve. 95% kuće ovde priča da si najgori čovek koji je ušao," odbrusila mu je Maja, tvrdeći da on ima "istu facu kao neko" i da je zato kvaran.

Na to joj je Asmin uzvratio opaskom da i ona ima "istu facu kao Sita Ahmić".

Optužbe na račun Takija

Rasprava je dostigla vrhunac kada su počeli da spominju očeve, pri čemu je Asmin istakao da njegov problem nisu Majin otac Taki, već Mustafa i Melvida, koje ne doživljava ozbiljno.

Kada je Asmin upitao Maju da li je blam izjava njenog tate, ona je neočekivano priznala: "Za određene stvari.

Asmin je potom iskoristio priliku da otkrije šta mu je Maja navodno pričala u poverenju: "Vi nemate tu sramotu u sebi. Ti si meni rekla da je tvog tatu pojela slava i da se on ponaša kao da je u pubertetu!"

Pogledajte sukom Maje i Asmina

Podsetimo, prava drama između Maje i Asmina je usledila kada se sukob preselio u hotel, zbog čega je obezbeđenje moralo hitno da preplavi prostorije kako bi sprečilo dalju eskalaciju.

Asmin je potpuno izgubio kontrolu, spominjući njene ranije intimne odnose. Ja sam gledao tvoj s**s i nervozan sam. 'Ajde mrš iz hotela!". Kada je Asmin optužio Maju da je ljubomorna na Teodoru Delić i da ga blamira, Marinkovićeva je doživela potpuni prekid filma i udarila ga tamo gde najviše boli.