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Maja Marinković tokom jučerašnjeg dana divljala je u "Eliti 9". Tokom brutalne svađe sa dečkom Asminom Durdžićem, koji joj je ponavljao da su raskinuli, ona je lomila stakla na imanju, demolirala je hotel, a u toku noći je nastavila sa divljačkim ponašanjem.

Maja je sedela ispred hotela, a onda je počela da urla jer joj se Mina Vrbaški obratila da joj saopšti gde su joj palačinke.

- Neću da mi se ljudi obraćaju jer nisam psihički dobro - urlala je Maja.

- Kako se to ponašaš? Ti si bolesna - dodao je Asmin.

Ne želi da joj se iko obraća

- Bolesna sam. Ja vidim da sam pred nervnim slomom i neću da mi se bilo ko obraća - nastavila je da viče Marinkovićeva.

Njih dvoje su se potom ponovo žestoko posvađali u hotelu.

1/4 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen

- Pet ujutru je i hoću da spavam. Idi donesi moje palačinke u roku od tri minuta - govorio je Asmin.

- Zasluži - dodala je Maja.

- Moraš prvo da se obratiš svom ocu jer želim da čujem šta hoćeš da mu kažeš - pričao je Asmin.

- Ti si mene provocirao i dobacivao si, a Teodora i Kačavenda su bile na vratima. Odakle tebi pravo da dobacuješ? Tebi je očigledno draže da te vređam nego da kontrolišeš svoje reakcije. Ti posle uvreda imaš hard core s*ks - pričala je Maja.

Problem su scene s Filipom Đukićem

Inače, Asmin nikako ne može da prihvati scene koje je Maja imala sa Filipom Đukićem, a koje je on video kada su pušteni njeni snimci tokom "Uspomena".

- Pustili su ti sve bivše, da li sam imao reakciju? - govorio je Asmin.

- Tebe je iznerviralo jer je on mene strastveno ljubio. Tebi je bitno kako je to izgledalo - dodala je Maja.

- Kao k*rva si na klipu, ispala si nisko moralna devojka. Ja sam te branio jer mi je bilo žao - rekao je Durdžić.

Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

On stalno insistira da se Maja obrati ocu Radomiru Takiju Marinkoviću.

- Obrati se svom ocu i reci da si kriva. Ja imam m*da da se obratim i prihvatim deo krivice, a ti imaš samo m*da da me kao mali miš moliš da ćutim. Ti nemaš u sebi da kađeš da si ti kriva. Znaš zašto je tako? Jer sam ja udrastao u gradu, a ne u selu - govorio je Asmin.

- Jesi odrastao na selu. Ti imaš 36 godina, vređaš žene na taj način. ti drukaš sve živo što može da se odruka - rekla je Maja.

- Ja sam vređao tebe, Kačavendu i Aneli. Da li sam Boginju nekad psovao? Teodoru? Nisam jer nisu ni one mene. Da li je Sofija vređala tebe, a onda ja nju? Nikad je nisam vređao dok nije ona tebe, a pre toga sam lagao da je dama - pričao je on.