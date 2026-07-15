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U "Eliti" je nastavljeno gledanje uspomena, a na red je došao i Lepi Mića. Nakon što su finalisti Pinkovog rijalitija odgledali njegove kadrove došlo je do žestokog verbalnog duela između njega i Stanije Dobrojević

- Mi smo imali strašne sukobe, brisala sam pod sa njim, on je u ovoj sezoni Slepi Mića Ahmić, kako je on postao idol nekome ne znam - rekla je Stanija.

- Možda si brisala džogerom, a ne sa mnom. Ceo život te neko štiti, štitio te je Kristijan. Plakala si kao malo dete, molila za pomoć - rekao je Mića.

- Nikad me nije štitio za crnim stolom, dok sam ja sa svima vama vodila borbu. Zna on i za prsten, pa ga je moja pr služba prodala u humanitarne svrhe. Uvek sam u rijalitiju bila sama protiv svih, ja ne prihvatam mentore. Bio je taj poljubac sa Kristijanom i ništa više - rekla je Stanija.

Stanija i Lepi Mića Foto: Printscreen Pink, Printscreen

- Sad je rekla da se ljubila sa oženjenim čovekom, znači ljubavnica je bila - naveo je Mića.

- A ova legla u hotel - rekla je Dobrojevićka.

- To mi je bivši muž - rekla je Aneli.

- Sram te bilo ljubavnice, dođe sve na moje, konačno je priznala da je ljubavnica - rekao je Mića.

- Mene je žena Kristijana Golubovića mene pozdravljala - rekla je Stanija.

- Kvare se čoveku uspomene, preslatka mu je unuka, ćerka mu je prelepa - rekla je Aneli.

- Stanija je bila ljubavnica na Farmi, ali i Aneli je bila oženjenim Mitketom, imao ženu i decu u Švajcarskoj - rekao je Uroš Stanić.

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Lepi Mića napravio haos zbog Uroša Stanića Izvor: Kurir