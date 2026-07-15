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Bivša učesnica "Elite 9", Vanja Živić, privlači pažnju zategnutim telom ukrašenim brojnim tetovažama, a o njenim burnim svađama sa Milenom Kačavendom i romansom sa Markom Janjuševićem Janjušem ne prestaje da se priča. Međutim, malo ko zna kakva je lepotica ova rijaliti zvezda bila pre svih estetskih zahvata - mnogi komentarišu da je Janjuš nekada ne bi ni prepoznao!

Fotografije iz njene mladosti, pre silnog tetoviranja, svedoče o njenoj prirodnoj lepoti iz perioda kada je nosila crnu kosu ošišanu na paž.

1/6 Vidi galeriju Bivša učesnica "Elite 9", Vanja Živić, privlači pažnju zategnutim telom ukrašenim brojnim tetovažama Foto: Instagram, Printscreen Pink

Ipak, pažnju javnosti poslednjih nedelja ne privlači samo njen izgled, već i ozbiljna zdravstvena drama kroz koju je prošla.

Podsetimo, Vanja je nedavno morala hitno da napusti "Elitu" zbog komplikacija koje su zahtevale vađenje silikona iz zadnjice. Kako je sama priznala, zbog svoje tvrdoglavosti umalo nije napravila još veći problem.

- Imala sam tamo, znaju ljudi, ozbiljnu situaciju, sama sam kriva. Prošla sam kroz golgotu, jako sam tvrdoglava i pored apela doktorke imala sam nadu da će proći i da će sve biti u redu - priznala je iskreno Vanja, dodajući da su silikoni izvađeni i da je tkivo sada potpuno zdravo.

Ponovo pod nožem u privatnoj klinici

Iako je prošla kroz pakao, Vanja nije odustala od estetske hirurgije. Nedavno je uslikana kako napušta jednu privatnu kliniku gde joj je, u totalnoj anesteziji, obavljena još jedna intervencija na zadnjici.

Tom prilikom su joj ugrađeni novi, znatno manji implanti.

1/8 Vidi galeriju Vanja Živić Foto: Boba Nikolić

Vanja je napustila kliniku već sutradan. Iako se kretala usporeno i morala da se pridržava za ogradu, uspela je da stane na svoje noge, a reklo bi se da je sve proteklo u najboljem redu.

Ona se sada fokusira na oporavak.