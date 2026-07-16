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Stanija Dobrojević tokom gostovanja u "Radiju Amneziji" "Zadruge 9 - Elite" istakla je da uopšte ne sumnja, već da je sigurna da će je njeni brojni fanovi dovesti do pobede. Posle svega kroz šta je prošla, prema njenim rečima, "nema ko drugi da trijumfuje, do nje".

Ovom prilikom, takođe, žestoko je "udarila" i na Kristijana Golubovića.

- Ko osim tebe zaslužuje da pobedi? - pitali su je voditelji emisije, a ona je onda otvorila dušu.

- Samo ja, ja sam apsolutni pobednik. Tri godine ovo nosim na svojim leđima, drugarica mi je polomila stvari, ovaj lik me najstrašnije vređa, ova lažna žrtva, šta mi je sve izgovorila... Ko, bre, da pobedi? Čvrsto verujem u svoju armiju - uzviknula je ona, pa zatim dodala i:

- Smrt starletama, svaka k*rva koja se pojavi je starleta, ne, to nisu starlete, to su ku*vete; ja sam uvela to pre 20 godina, kad sam partijala sa Paris Hiltron. Ali, svaka k*rva koja je uhapšena, ona je starleta. Ne može tako, kraj ere starleta.

Stanija otkrila da li je bila intimna sa Kristijanom

- Šetala sam u toplesu, ali nikad nisam slikala goli polni organ, nemam klipove sa muškarcima, nemam ništa od toga. Nemam ništa takvo - nastavila je ona, pa se dotakla i Golubovića.

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Printscreen

- Pun mi je više k... Da mi nabijate na nos Kristijana, to je bilo pre deset godina. Nikad nisam bila intimna sa njim, bilo je neke intime kad sam izabrala drugog dečka da ga vodim u hotel, pa je došao da me ljubi ispod pokrivača. Nema, s*ks u hotelu, ni s*ks u senu, sve je to bila Balerinka, koja se plašila da nije (ostala) trudna, s njim.Sve je to prebačeno na Staniju Dobrojević, jer smo bili najjači tandem. Reketirao me je javno, dala sam mu pola nagrade... Ovu štek mamu pravda Slepi Mića Ahmić, a on zna da sam bila njegova sele, zna kakve njuške su pokušavale da dođu do mene, nikad nisu uspele i sad sve pljuje, jer sam bila sa ovim Kvazimodom - oštra je bila Dobrojevićeva.

"Stanijin deda se šunjao oko suda sa kuburom"

Podsetimo, na pitanje da li i dalje stoji iza svoje izjave o navodnom intimnom odnosu sa Stanijom, kao i da li bi bio spreman da se suoči s njom, Golubović je nedavno dao opširan odgovor, tvrdeći i da je, kako navodi, njen deda pokušao da ga ubije:

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović i dalje vodi žestoku borbu sa bivšom partenrkom Kristinom Spalević. Foto: Pink

- Izjavio sam nekoliko puta kada je ona rekla, ona je spomenula moje dete da nije moje, pridružila se jako lošoj grupi koji su bili moji krvni neprijatelji... Njen deka se šunjao oko suda sa nekom rđavom kuburom, da me ubije i na kraju. Ona je trebala da deli paketiće za Novu godinu, oni su kao rijaliti igrači. Ja sam rekao da ću da uradim jedan seljački, banalni i vulgarni potez, ja sam izvadio šarenka napolje, ona se grohotom nasmejala jer je opet videla staroga druga. Ja sam sada rekao: „je l' ste sada shvatili“. Ako tražite od mene dobro i sa mnom ste okej, onda ste princeza na zrnu graška - rekao je Kristijan.