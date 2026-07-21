Slušaj vest

Stanija Dobrojević provela je nekoliko teških meseci u Eliti 9, a nakon završetka sezone najavila je velike planove.

Starleta godinama važi za jednu od najatraktivnihih na javnoj sceni, a evo kako je postala poznata široj javnosti.

Survivor

Stanija Dobrojević postala je poznata javnosti kada se pojavila u "Survivor Srbija VIP", ali je tada izgledala potpuno drugačije i predstavila se kao studentkinja iz Novog Sada.

Foto: Printscreen/Instagram

Plejboj

Jedna je od prvih devojaka koja je termin "starletizam" donela u Srbiju i jedina koja je bila u kući Hju Hefnera.

Ona se ranijih godina često hvalila svojim poznanstvom sa osnivačem “Plejboj” magazina, koji je pre nekoliko godina preminuo u 91. godini. Stanija je ludovala na njegovim žurkama, slikala se, pozirala, igrala golf i ušla u najuži izbor od 12 devojaka za fotografisanje za naslovnicu.

Osim toga, Stanija je ovako nekada pričala o Hju Hefneru:

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Hefner je jedan fin dekica, sitan i star, ali je pravi džentlmen i devojke ga obožavaju. “True Hollywood Story”, Hjuova objavljena biografija, kao i objavljenje knjige pojedinih zečica, potrvrđuju da je mit istinit. Bio je sa najlepšim devojkama sveta dok ga nije izdala “snaga”! Mada, ženi se u junu sa 24-godišnjakinjom, neka im je sa srećom! Do kraja godine trebalo bi da se zna koja devojka će biti srećnica i dobiti naslovnu stranu američkog “Plejboja”.

"Jela sam jednu jabuku dnevno"

Stanija je za Kurir svojevremeno otkrila detalje žrtve i mukotrpnog rada, objasnila kompletan proces i priznala kako je napravila novac i imperiju u kojoj danas uživa.

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila - izjavila je Dobrojevićeva i dodala:

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Kada sam videla koliko sam para skupila, rekla sam sebi: "Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra" i tako je i bilo. U Novom Sadu sam kupila svoj prvi stan u samom centru grada, novi auto u kojem sam se kao mačkica vozila, bila sam samoj sebi na vrhu sveta. Niko mi nije bio ravan.

Pravila sam veliku zaradu za kuću jer sam bila uvek nasmejana, vesela, sređena, imala sam taj "američki osmeh". Imala sam separe u koji su dolazile najveće holuvudske zvezde, Kim Kardašijan, Paris Hilton...

Tranformacija

Naime, Stanija tada nije imala silikone, već je bila potpuno prirodna devojka i svih tih meseci gledaoci su imali prilike da je vide bez šminke i sređene kose.

Dobrojevićeva je sa godinama uradila brojne plastične operacije, a prvo se odlučila za povećanje grudi. Ubrzo je uradila usne, a potom nos, jagodice, mačije oči, obrve - i potpuno promenila lični opis.

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Printscreen/instagram/stanijadobrojevic

Nekoliko godina unazad postala je jedan od najpoznatijih rijaliti igrača, a u jednom formatu je čak i pobedila.

Svoju pozadinu koja joj je donela bogatstvo, kako je sama rekla, osigurala je.

Provokativne fotografije

Stanija je smelim fotografijama intrigirala javnost, a vremenom je postala poznata i naučila dobro da ih unovči. Jednom prilikom je za Kurir govorila o pozadini svog provokativnog načina slikanja.

- Sebe smatram običnom devojkom koja se jako inteligentno poigrala sa tim terminom starleta i tim fotografijama, da prkosim lažnom moralu na brdovitom Balkanu. Ja kada okačim fotografiju i okrenem zadnjicu, samo kreću komentari i hejt, a ja još i još... Nisam se dala. Znam ko sam i šta sam, pa mi nije smetalo. Ali, sebi sam uskočila u stomak, da dobijem razne epitete i da se piše svašta. Ali sam shvatila da to pravi hajp i famu i ja sam to pustila. Nije da nije bilo momenata kada sam čupala kosu sa glave, ali ja sam uz pomoć toga napravila karijeru, ime i slavu, nije mi to diploma donela - govorila je Stanija.

1/17 Vidi galeriju Provokativne fotografije Stanije Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Ja sam egzibicionista, volim da živim, volim da eksperimentišem. Volim da stavim sebe u određene vatre, to me radi. U jednom trenutku sam se iživljavala sa fotografijama. Te provokativne fotgrafije su moj alter ego i egzibicionizam, zaista samo to.

Elita

U Eliti provela je nekoliko meseci i vodila ratove sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, koji je ubrzo nakon raskida sa njom uplovio u vezu sa njenom drugaricom Majom Marinković. Mesecima su trajali ratovi, dok je Stanija imala podršku armije fanova.

1/11 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

Pobeda

Stanija Dobrojević trijumfovala je na samom kraju večeri i odnela pobedu u devetoj sezoni rijalitija. Starleta je osvojila 100.000 evra i sa osmehom na licu primila nagradu.