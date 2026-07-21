Slušaj vest

Filip Đukić u Eliti 9 stigao je do samog finala, a malo ko pamti da se proslavio u rijalitiju Parovi.

Đukić se i tada istakao atraktivnim fizičkim izgledom, ali i ljubavnim aferama.

Filip nekada

U devetoj sezoni Elite njegovom šarmu podleglo je čak nekoliko devojaka, te je gotovo svakog utorka na svirci bio sa novom.

Sve koje su bile u intimnom odnosu sa Đukićem dobile su etiketu "utorak devojka".

Filiop godinama važi za jednog od najatraktivnijih muškaraca sa javne scene, a mnogi su zaboraviliu kako je nekada izgledao. Danas je poznat po tetovažama koje su gotovo potpuno prekrile njegovo telo, a evo kako je izgledao dok mu crtanje po telu nije postalo pasija.

Foto: Printskrin/Instagram

Ljubavne afere

U rijalitiju Parovi njegova ljubavna veza sa Ružicom Veljković bila je jedna od glavnih tema. U Zadruzi nekoliko meseci bio je sa pobednicom Ivom Grgurić, a u spoljnjem svetu zavoleo je Paulu Hublin sa kojom se čak i verio, ali emocija nije potrajala.

1/10 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Dragana Udovičić, Sonja Spasić, Printscreen/Red Tv, Printscreen

U Elitu 9 je ušao kao slobodan muškarac, a istu je maksimalno iskoristio uživajući sa mnogim devojkama poput Boginje, Dušice, Sandra Todić, Teodora Delić i mnoge druge. Najviše vremena proveo je sa Aneli Ahmić sa kojom je nekoliko meseci pred kraj postao jedna od glavnih tema devete sezone.

Zarada

Iako su mnogi mislili da za život zarađuje isključivo od tetoviranja u prestonici i učešćem u rijalitiju, Filip je tokom učešća u Eliti cimerima otkrio da mu mušterije u Beogradu uopšte nisu prioritet, te da ozbiljan novac zarađuje u inostranstvu.

- Nije da ja nemam dinara, pa mi od toga zavisi život. Ja uzimam pare preko, ovde radim kad mi se radi - pohvalio se tada Đukić pred cimerima, jasno stavljajući do znanja da finansijski stoji i te kako dobro.

Podsetimo, Filip je pre nego što je ušao u Elitu radio kao voditelj na RED televiziji.

U Eliti zauzeo 6. mesto

Filip Đukić umalo je ušao u prvih pet superfinalista, ali to mu ije narušilo raspoloženje. U studio je ušao sa osmehom na licu, a od euforije je čak i skinuo pantalone.

1/7 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Marko Karović, Printscreen

Njegova priča sa Aneli Ahmić bila je poslednjih meseci jedna od glavnih tema u rijalitiju, a najverniji fanovi željno iščekuju epilog njihovog odnosa u spoljnjem svetu.