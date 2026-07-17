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Voditeljka Ivana Šopić stigla je u Belu kuću, pa je emisija "Pitanja bivših zadrugara" mogla da počne. Prvo pitanje postavila je Aleksandra Jakšić Jovani Tomić Matoroj.

- Matora da li si razmišljala da rodiš dete i da posvetiš vreme sebi? - pitala je Jakšićka, a preneo Pink.rs.

- Lepo i zanimljivo pitanje, jesam. Šta god bude bilo cilj mi je da se ostvarim i da imam novac za sebe i svoje dete sutra - rekla je Matora.

- Je l' bi usvojila ili bi išla na oplodnju? - pitala je Ivana.

Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen Instagram

- Išla bi na oplodnju, imam još nešto u planu, možda bude donor neko ko se zna ko je, jedan moj prijatelj - rekla je Matora.

- Da li Aleksandra to pita jer ne veruje u tvoju i Draganinu vezu? - pitala je voditeljka.

- Da, ali ne deluje mi da nešto loše misli i da je loše htela. Sve više mi radi taj majčinski instinkt, i telo mi iščekuje da budem majka i volela bih da to bude dok mi je otac živ - rekla je Matora.

- Ja sam nju podržala u želji da bude majka, žena sebi rađa dete, otac nije svaki otac - rekla je Anita.

Dok su bile zajedno Anita i Matora su govorile da planiraju dete i to da Matora bude u drugom stanju, ali se ta njena želja još nije ostvarila.

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Jovana Tomić Matora Izvor: Kurir