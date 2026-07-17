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Nakon što je pevačica Jovana Cvijanović učestvovala u "Eliti 7", ponovo je okušala svoju sreću u "Eliti 9", međutim, ispala je samo dve nedelje pre završetka ijalitija.

Jovana ne žali zbog toga što nije uspela da stigne do finala, već uživa u spoljnom svetu, a sada je otkrila sve tajne i afere sa imanja u Šimanovcima.

Najpre, osvrnula se na svoje učešće i priznala da li je zadovoljna.

1/5 Vidi galeriju Jovana Cvijanović Foto: Printscreen, Prinscreen Pink, Nemanja Nikolić

- Uvek može bolje, ali ja sam negde zadovoljna. Ne bih poredila ovo učešće sa "Elitom 7". Dosta je bilo više tih blamova, dosta se pričalo o tom mom šarenolikom ljubavnom životu, bila sam drugačija, bila sam posesivnija. Ove sezone nije bio taj slučaj. Bilo je samo na početku nekih situacija, kasnije, kada sam videla da to nije za mene, u smislu, dosta mi je bilo negativne energije unutra, nekako sam se i primirila. Dosta i sazrela i prevazišla te neke stvari. Tako da, ja sam zadovoljna - rekla je Jovana na početku razgovora za Blic.

Tvrdi da je bila ljubavnica Peđi Medenici: To mi je donelo probleme

Još dok je učestvovala u "Eliti 7", spekulisalo se da je bila ljubavnica našem pevaču Peđi Medenici. Ona i sada tvrdi da su imali aferu.

1/7 Vidi galeriju PEĐA MEDENICA Foto: Promo, Printscreen, ATA images

- To je prvo izneo moj prijatelj sa kojim sam bila unutra, bila je svađa i on je to rekao. Posle je bio "Pretres sa Milanom Miloševićem", pozdrav za njega. I bilo je ili da lažem ili da priznam sve. Pošto ja nisam folirant, ja sam ustala i priznala, ispričala sve onako kako jeste bilo. Da li mi je to donelo probleme? Pa, jeste. Nisam se osećala lepo, nisam se osećala dobro. To je neka moja greška koju ne bih volela nikada da ponovim, niti bih je kome poželela. Da sam se s njim čula, nisam, nakon toga. I to je to. Eto, ja mu želim sve najbolje. Žao mi je zbog svega što se desilo, sto puta sam to rekla znam da je prošao kroz težak period. U suštini, to je to - rekla je pevačica u istom razgovoru.

Odnos sa Janjušem: Emotivna veza ili kombinacija

Jovana se osvrnula na svoj odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem, te na samom početku istakla da ga je zaista volela.

- Ja sam Janjuša stvarno volela. Imali smo te turbulentne svađe kada sam ušla, ja sam negde ušla besna na njega. Završila se "Elita 7". Mi smo se videli tri dana posle, to je tako počelo, krenuli smo da se viđamo. Ni ja ni on nismo očekivali da će to biti tako intenzivno, tako se poklopilo. I eto, ja sam u novembru negde shvatila da nije baš bio iskren. I tu su krenule te turbulencije. Ja sam bila malo posesivnija, tražila sam više, zato što sam ga zavolela. On jednostavno je takav tip. Mogu samo da kažem da me nikad nije gledao kao neku kombinaciju i kao nekog koga je pokupio sa ulice ili u nekom izlasku. Mi smo gledali filmove zajedno, mi smo jeli zajedno, provodili smo neko vreme zajedno. U mom slučaju, nikad nije bio, pošto znam da sa nekim devojkama jeste u alkoholisanom stanju, kao što je recimo sa Milenom Kačavendom, to on kaže - otkrila je ona za pomenuti medij, pa ispričala detalje njihovog odnosa:

"Trajalo je osam meseci": Ovo je bio okidač

- Naše viđanje je trajalo 8 meseci, tako da za mene, iako je kombinacija, to ima veću težinu nego neka osoba s kojom si se video tri, četiri puta. Što se tiče emocija, nema, ali da se ja ponekad prisetim nekih situacija od pre, da, i to je bio taj okidač kada je bilo ono grebanje i one situacije. Nekad mi se nakupi to sve što je bilo napolju, ja onda se istresem na njega, ali to je sve prestalo. Janjuš je u emotivnoj vezi - rekla je, a potom se osvrnula na njegovu vezu sa Vanjom.

1/5 Vidi galeriju Jovana Cvijanović i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

- Želim mu sve najlepše. Pa sad, ako sam ironična, neka se shvati kako god. Ja bih volela da se on primiri, ali s obzirom na to da ima 40 godina, mislim da je teško da se ljudi menjaju u tim godinama, ali dobro, videćemo šta će biti - poručila je pevačica.

Avantura sa Filipom Đukićem

Filip Đukić gaji emocije prema Aneli Ahmić, međutim, ne želi s njom da uplovi u emotivnu vezu. S obzirom na to da je Jovana imala avanturu sa njim, dala je svoj sud.

- Jao, iskreno, jedna usiljena priča. Aneli koja moli da bude voljena, koja moli za vezu i odnos sa Filipom. S druge strane, nije rekao da ne želi grljenje i kombinaciju, tako da ona se sama ponižava, ona sama na to pristaje. Ne bih ja njega tu uopšte krivila, bar je iskren. Ne vidim ja tu neko zavlačenje, jer joj je otvoreno rekao: "Ako hoćeš da se grliš sa mnom, grli se. Ako nećeš, ne moraš". Ona je na sve to pristala. Eto, na poslednjoj žurci smo videli da je opet sa Dušicom bio, pa je opet posle toga Aneli pričala s njim, tako da je to njeno ponižavanje. Mislim da od njih neće biti ništa. Filip je gradski dečko koji živi potpuno neki drugi život. Videću se sa njim nakon rijalitija, dogovorili smo se da mi uradi i tetovaže, a na priču sa Janjušem je stavljena tačka definitivno - iskrena je Jovana u razgovoru.

Ova dama je Jovanin favorti u Eliti

Pevačica je istakla da bi volela da prvo mesto osvoji Tanja Stijelja Boginja, dok o Staniji nema lepo mišljenje, a slično važi i za Asmina. O Maji kaže da se ponizila u aktuelnoj sezoni. Takođe, smatra da ni Anđelo nije zaslužio pobedu.

- Što se tiče Stanije i Aneli, to su za mene dva najveća foliranta. Stanija koja je jako teatralna, koja sve radi na silu. S druge strane, Aneli, ona nosi tu priču negde treću godinu, ali niko te nije terao da nosiš sve to na leđima. Što si ušla treću sezonu, pa ti kao sad teško. Tako da, ne bih dala pobedu ni jednoj, ni drugoj. Što se tiče Anđela, njega znam i negde i pre "Sedmice". Studirao je s mojom sestrom, kulturan dečko, ali ništa sad posebno nije pokazao ove godine. Maju znam negde i posle "Sedmice", družile smo se, ali mislim da je ovo učešće njen najveći debakl, samo zato što je ušla u vezu sa Asminom. Negde je devojka i lepa, ali nije svesna sebe. Mislim da nije dobro. Vidi se da psihički nije dobro. Katastrofa mi je bilo da gledam kad pravi scene. Napolju nije takva. Eto, dozvolila je sebi onako da se ponizi najviše. Kad slušam kad vređa Takija i njenu porodicu, pa onda ona njegovu. Meni je to sve katastrofa.Ja mislim da oni napolju neće opstati. A da će Asmin praviti Staniju od blata, sigurno, već je pravi. To negde možemo da vidimo. Tako da, ne verujem da će se pomiriti. Mislim da se Asmin već uveliko sprema da uđe u "Desetku", u to sam sigurna - rekla je, pa nastavila:

1/5 Vidi galeriju Tanja Stijelja Boginja Foto: Printscreen, Printscreen Youtube TV Pink

- Ja bih pobedu dala Boginji. Mislim da je devojka zaslužila. Mislim da je negde prošla svašta kroz njen život, svakako izlazi kao pobednik. Tako da bih njoj dala pobedu ili zlokobnom Ivanu Marinkoviću - rekla je, a onda dala svoj komentar o njemu.

- Nerio, Hana i ja smo ga zvali "razredni". Njega posmatram kao nekog svog starijeg brata. Iskreno. Tu je sve na prijateljstvu - zaključila je.

Evo šta publika nije mogla da vidi tokom trajanja Elite 9

Jovana je otkrila šta gledaoci nisu mogli da vide tokom trajanja rijalitija.

- Nisu mogli da vide dosta toga. Prvo, nisu mogli da čuju moje mišljenje koje imam o svakom. Zato što meni nije bilo do komentarisanja Stanijine zaključane ri*ice, Asmina i Aneli koji rešavaju problem sa Norom tri godine, a taj problem se realno reši napolju za sat vremena. Ili daš taj papir, i to punomoćje, kako već, da ona vodi Noru, sednete, pričate. Ako on zaista želi da vidi Noru, on će je videti. Ako ona zaista dopušta da on vidi Noru, takođe će je videti. Tako da, po mom mišljenju, oni tri godine vrte u krug isto i pričaju isto, a ništa nisu rešili. Tako da ja to u krug da komentarišem stvarno nisam imala volju i želju da komentarišem, kao ni nekih 300.000 koje je Stanija uzela od njega, a ovamo nije imala s njim odnose tri godine. Meni je to malo vređanje inteligencije

Evo kako će potrošiti novac zarađen u Eliti 9

Osim što je ispričala kako će potrošiti zarađeni novac, bivša rijaliti učesnica je otkrila da li je možemo ponovo videti u "Eliti 10".

1/6 Vidi galeriju Jovana Cvijanović Foto: Printscreen, Printscreen Pink Tv, Pritnscreen

- Ja sam stvarno ispoštovana od strane produkcije što se tiče svih nekih uslova. Što se tiče honorara, ja nikad nisam pričala o tome. Ja dosta ulažem u azile za životinje. Dosta novca potrošim na to. Otići ću na neko putovanje, verovatno sa sestrom u septembru. Nešto ću dati roditeljima, iako oni nemaju potrebu da uzimaju od mene. U suštini, meni novac nije bitan. Valjda sam odrasla "pod staklenim zvonom" i to pevanje isključivo jeste iz ljubavi. Novac mi nikada nije bio prioritet. I kad vidim ljude koliko su opterećeni novcem, meni nije dobro. Kad vidim, recimo, Sofiju i situaciju sa Danetom, koji ima 70 godina, da imaš toliki želudac da variš to, da ti neko pošalje 1. 000 evra, meni to nikad neće biti jasno. Tako da, mislim da sloboda nema cenu, ljubav nema cenu, to su neke stvari, zdravlje nema cenu, to su neke stvari koje ne možeš da kupiš i to je to - rekla je, pa nastavila.

- Što se tiče ulaska u "Elitu 10" mislim da neću. Ja sam tako vikala i posle "Sedmice", pa eto me. Nikad se ne zna. Nikad ne reci nikad, ali ja stvarno, mislim da sam prevazišla ovo i prerasla - zaključila je Jovana u razgovoru za pomenuti medij.

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