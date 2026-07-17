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Aktuelna učesnica "Elite 9", Tanja Stijelja, poznatija kao Boginja, kako je sama ispričala, ostala je bez oba roditelja.

Njenog oca i dedu raznela je granata, dok je njena majka preminula na porođaju, tačnije, dok je rađala nju .

Boginja: "Nisam osetila tu roditeljsku ljubav"

Ona je tokom emisije u "Eliti 9" ogolila dušu do koske, te je otkrila cimerima o čemu je reč.

1/5 Vidi galeriju Tanja Stijelja Boginja Foto: Printscreen, Printscreen Youtube TV Pink

- Mnogo je teško, nisam osetila tu roditeljsku ljubav. Niko ne može da zameni mamu i tatu i to je posebna ljubav, ali eto. Moji roditelji su živeli doba rata, moja sestra i moja mama, a ona je bila trudna sa mnom. Bežali su od rata i strpali su ih u neku sobu, pala je granata i ništa od njih nije ostalo, tada su mi preminuli tata i deda, a mama nije mogla da izdrži tu bol i patnju i dan kada se porodila tada je i umrla - priznala je Boginja i dodala:

- Kako sam živela, bolje da me nije rodila. Čula sam da su oni bili baš zaljubljeni par i da niko nikad nije video takvu ljubav, baš su se voleli. Imala sam jednu sliku od roditelja i ne znam da li mi je neko uzeo ili sam je izgubila, ali nemam je više - rekla je Boginja.

Kako je Boginja otkrila, ona ima brata i sestru, a kako prenosi Pink, reč je o Aleksandri i Savu, koji su već u javnosti govorili o svojim roditeljima i o tome kako je izgledao taj dan kog se nerado sećaju.

Odnos s Anđelom Rankovićem

Podsetimo, odnos Tanje Stijelje Boginje i Anđela Rankovića izaziva veliku pažnju gledalaca "Elite". Iako su mnogi uvereni da su na korak do emotivne veze, njihovi postupci često zbunjuju publiku, a nedavno se tim povodom oglasila i Nevena, Tanjina bliska drugarica.

1/6 Vidi galeriju Boginja Foto: Printscreen Pink

Ona smatra da između njih nesumnjivo postoji hemija, ali nije sigurna da su Anđelove namere iskrene.

- Mislim da između njih postoji jaka fizička privlačnost, ali mi njegove reakcije ne odaju utisak dubljih emocija i da je u tu priču ušao iz pravih razloga - rekla je Nevena.