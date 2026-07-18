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Samo dva dana ostalo je do samog finala, a tenzija je u Beloj kući sve veća, najviše u odnosima ljubavnih parova.

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza ponovo su ušli u žestoki sukob, a Terza ne može da joj pređe preko odnosa sa starijim muškarcem.

"Pokazala je ko je i šta je"

Terza je u Šiša baru progovorio o njihovom odnosu i ponovo udario nju iz sve snage.

- Pokazala je ko je i šta je. Ja sam s njom uradio šta sam uradio, ona mi spominje da sam ostavio trudnu ženu, ja kažem da su ljudi zbog ku*vi ostavljali ženu i decu. Ko si ti?! Šta si radila sa dedom od 70 godina?! Spavali smo sinoć, imao sam je i mogu da je imam kad god hoću. To sam i dokazao. Mogu svaku da imam ovde, ali nisam hteo da pravim cirkus kao prošle godine - govorio je Terza.

- Rekla je malo pre da će ti se usr*ti u život, ali ova dva dana - dodao je Milan.

"Bila je sa mnom iz interesa"

- Rekla mi je da je muvao neko na žurci i dok sam ja pitu spremao, čuo sam da je to Bora Santana. Usrećiće se, neka izvoli, posle Uroša i tih priča, to je ona. Ne pogađa me da li će da bude sa pet ili šest muškaraca. Ušla je sa mnom prošle godine iz interesa, da bude popularna, poznata, da se o njoj piše. Zašto sam se pomirio?! Lepo nam je, provodimo vreme, imamo odnose. Ja sam takav, pazim na nju. Plaši li se Boga i karme?! Ne ide da ja budem sa babom od 70 godina - rekao je Terza.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Privatna arhiva, Printscreen

"Ona je skot, silikonsko srce i lice"

Pevačica i nekadašnja rijaliti učesnica Milica Dugalić je osudila nedavno ponašanje Sofije Janićijević koja je putem poruka tražila od Daneta da ispunjava njene zahteve.

- Mnogo sam ljudi upoznala u svom dugom životu, ali takvu osobu bez trunke empatije, osećanja za nekog drugog, osim samo za sebe i za svoju stražnjicu, nisam upoznala kao nju. Ja sam bila mnogo puta u Odabranima kada je ona bila sa Terzom. Terza joj je od pranja donjeg veša do spremanja svačega. Terza je mnogo vredan, dobar, ali je priglup. A ona je jedna “ofikuša”, koja zna da se postavi, da te mazi i pazi, kobajagi si joj sve, a 100 puta pošto ustajem rano vidim da ona sebi sprema hranu, a Terzu nikada ne pozove. Postoje razne nijanse ljubavi. Ona je jedan skot. Silikonsko srce, silikonsko lice. Cela je u silikonima, a te silikone je neko morao da plati - rekla je ona i dodala:

1/11 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Printscreen

"Muškarcima dere kožu sa leđa"

- E sada, ona ima podršku u svojoj majci. Videli smo šta otac kaže, čovek koji se bori sebi za život. Oni žive odvojeno i ova hoće za kratko vreme da smogne sve to nešto zahvaljujući svojoj mladosti i svom spoljašnjem izgledu, ne razmišljajući o tome šta sve kaže i sve napiše. Kad zagrli, kad poljubi, poljubiš dedu, zagrliš dedu. Ali onakvu prepisku koja ostaje za sva vremena, ti devojka sa 25 godina pišeš čoveku koji ima 70 i koji miriše na zemlju, ja se izvinjavam. Čovek je mojih godina, nikada se ne zna kada ćemo ustati, a kada nećemo ustati, je l? Ona dere muškarcima kožu sa leđa. Da li ta osoba može da bude normalna? Da li je ta osoba normalno vaspitana ili je ta osoba poprimila najnegativnije osobine od svojih roditelja, a rasla uz majku koja se odriče svoje kćerke jedinice. Ma dajte, koga laže? Koga laže ta gospođa? Sofija kaže: “Dolaze ljudi, pa mi donose.” Izvinite, a zašto meni kad sam bila mlađa nisu donosili. Pa: “Meni skupljaju grupe, pa tako skupili su, pa mi ovaj dao 100.000 evra, ovaj 50.000 evra.” Pa ja ne znam ko su ti ljudi koji meni daju po 50.000-100.000 evra. Ko će da poveruje to? Osim nje. Osim nje, jer ona izgleda da nema samo silikonske grudi, srce, g*zu, lice, nego i mozak. Mozak joj je od silikona i ja bih joj savetovala da se što pre druži s Tošom da bi je Toša robot naučio nekim elementarnim ljudskim stvarima. Veštačka inteligencija treba da joj pokaže kako se ponašaju ljudi, jer čovek gordo zvuči. A ona je nimalo čovek.