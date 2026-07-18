Slušaj vest

Samo dva dana pred finale Elite 9, Belu kuću su zauvek napustila dva takmičara.

Sara Stojanović je prva izgubila priliku za borbu do superfinala, a u studiju nije skidala osmeh sa lica.

Emotivni susret

Sara je odmah pozvala svog partnera Murata koji je nedavno napustio rijaliti i pozvala ga da dođe u studio po nju.

Kada je Murat stigao, ona mu se bacila u naručje.

- Kako sam se ponašala? Da li si zadovoljan? Izvini za sve, mnogo nam je bilo teško unutra - govorila je Sara i tresla se.

- Polako smiri se - dodao je Murat.

- Molim vas pozovite nekog matičara ovde, da rešimo sve - nasmejala se voditeljka.

- Govorili su mi da neće doći, da sam nemoralna, da niko neće niko da bude sa takvom devojkom - pročala je Sara dok se gušila u suzama.

Bora Santana besan

Drugi učesnik koji je izgubio bitku za prvo mesto bio je Bora Santana koji je bio vidno razočaran svojim plasmanom.

- Ne znam šta se desilo, nisam ni ja očekivao. Slučajno sam obukao isto odelo u kom sam ušao. Sve se svelo na tužbe i svi ulaze isprogramirani. U četvorci i sada sam ispao dva dana pred kraj, nisam više ja za ove stvari. Nastavljam svoj put i to je to. Duboko sam u sebi znao da sam pogrešio, ali šta da radim nadao sam se. Kad sve saberem i pogledam, u svakoj sezoni sam izgubio nešto - rekao je Bora.

"Vuklo me je nešto ka njoj"

Bora je govorio i o odnosu sa Anastasijom.

- Ja sam video lepoticu koja me omađijala, vuklo me nešto ka njoj i ne znam to da ti objasnim. Bio sam normalan prema njoj tri meseca. Ne može da bude nešto dobro kad pogledaš koliko sam konflikta imao. Izašao sam odavde, mene više svađe ne zanimaju - govorio je Santana.

Terza dva dana pred finale urnisao Sofiju

Dva dana pred finale, Terza je u emotivnoj ispovesti progovorio o odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Pokazala je ko je i šta je. Ja sam s njom uradio šta sam uradio, ona mi spominje da sam ostavio trudnu ženu, ja kažem da su ljudi zbog ku*vi ostavljali ženu i decu. Ko si ti?! Šta si radila sa dedom od 70 godina?! Spavali smo sinoć, imao sam je i mogu da je imam kad god hoću. To sam i dokazao. Mogu svaku da imam ovde, ali nisam hteo da pravim cirkus kao prošle godine - govorio je Terza.

1/6 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Boba Nikolić

"Muvala se sa Borom Santanom"

- Rekla mi je da je muvao neko na žurci i dok sam ja pitu spremao, čuo sam da je to Bora Santana. Usrećiće se, neka izvoli, posle Uroša i tih priča, to je ona. Ne pogađa me da li će da bude sa pet ili šest muškaraca. Ušla je sa mnom prošle godine iz interesa, da bude popularna, poznata, da se o njoj piše. Zašto sam se pomirio?! Lepo nam je, provodimo vreme, imamo odnose. Ja sam takav, pazim na nju. Plaši li se Boga i karme?! Ne ide da ja budem sa babom od 70 godina - rekao je Terza.