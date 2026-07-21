Slušaj vest

Mina Vrbaški ušla je u Elitu 9 nakon 4 godine pauziranja u ovom rijaliti formatu.

Godinama je važila za jednu od najlepših učesnica Zadruge u kojoj se i proslavila, a menjanje imidža joj nije bilo strano.

Mina nekada

Sa samo 17 godina prvi put se predstavila javnosti u Zadruzi kada je bila najmlađa učesnica rijalitija ikada. Mina je tada bila prava devojčica sa izuzetno kratkom kosom, gotovo ćelava, a svojom lepotom prikupila je sve simpatije publike.

1806.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Vrbaški je bila zaljubljive prirode, te ju je javnost zapamtila po turbulentnim ljubavnim odnosima, a neki su je proglasili i kraljicom novih ljubavi. Jedna od najupečatljivijih je veza sa Mensurom Ajdarpašićem.

Kroz godine je menjala fizički izgled i najčešće eksperimentisala sa frizurama, te je od crne do plave promenila sve nijanse boja i varijante dužine.

Sve tranformacije Mine Vrbaški:

Sve transformacije Mine Vrbaški od prvog medijskog pojavljivanja sve do danas Foto: Printskrin Youtube, Printscreen, Printscreen/ Instagram

Danas smerna i zakopčana

Na ulasku u rijaliti pojavila se u smernom izdanju, zakopčana do grla u haljini do kolena, te je mnoge iznenadila svojom pojavom. Iako se nedavno farbala i vratila kratku kosu, na samom početku Elite pojavila sa paž frizurom.

Tokom celog boravka na velelepnom imanju, Vrbaški se primereno oblačila, te se nije vratila svom provokativnom stilu.

Nakon 4 godine ponovo u rijalitiju

Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

Pred ulazak u devetu sezonu Elite, u studiju je izjavila da je dosta radila na sebi i da je ova sezona njena pobeda.

- Nije me bilo 4 godine. S obzirom da sam tolike godine provela ovde, mogu slobodno da kažem da sam Pinkovo dete. Mislim da je ovo moja sezona i moja pobeda. Dosta sam radila na sebi proteklih par godina, mislim da sam sazrela, ali ne želim da pričam kakva ću da budem da ne bude posle rekla- pa porekla. Jedva čekam da uđem u Belu kući, radujem se. Ulazim kao slobodna. Jaoj, mojih ljubavi je bilo koliko hoćeš...

Ljubav sa Viktorom

Minina veza sa Viktorom bila je jedna od turbulentnih ljubavnih priča u Eliti 9. 

Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

Pokazali su emocije, ali i žestoke sukobe koji su se završavali i pratnjom obezbeđenja. Za raskide nije želela da čuje, pa je nekoliko puta pravila haos zbog nesuglasica sa Gagićem.

Ne propustiteStars"IMALA SI IH 12, A SLEDEĆE SEZONE ĆEŠ JOŠ" Mina Vrbaški ponižena u Eliti 9, puštena njena mračna prošlost
Mina Vrbaški
StarsSAD VAŽI ZA ZAVODNICU, A NEKAD IMALA MUŠKU FRIZURU Mina Vrbaški je ovako izgledala ranije, a evo šta je pričala o prošlosti: To su bili najgori dani... (FOTO)
Mina Vrbaški oplela po Anđeli Đuričić
StarsVIKTOR NIJE BIO VERAN MINI VRBAŠKI: Bivša zadrugarka otkrila sve što kamere nisu zabeležile
IMG-20250914-WA0155.jpg
RijalitiOGLASILA SE VIKTOROVA SESTRA NAKON ŠTO GA JE MINA OPTUŽILA DA VOLI MUŠKARCE! Njene reči će mnoge iznenaditi
IMG-20250914-WA0096.jpg

01:20
"DOŠLA SAM DA POKAŽEM KAKO BI TREBALO DA SE IZGLEDA!" Mina Vrbaški u čudnom autfitu: OTKRILA CENU, PA UZDIGLA SEBE DO NEBESA!  Izvor: Kurir televizija