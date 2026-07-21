ĆELAVA, DUGA ILI KRATKA KOSA, CRNA, PA PLAVA Mina Vrbaški je kraljica novih ljubavi, ali i transformacija: Od neobuzdane do smerne učesnice rijalitija
Mina Vrbaški ušla je u Elitu 9 nakon 4 godine pauziranja u ovom rijaliti formatu.
Godinama je važila za jednu od najlepših učesnica Zadruge u kojoj se i proslavila, a menjanje imidža joj nije bilo strano.
Mina nekada
Sa samo 17 godina prvi put se predstavila javnosti u Zadruzi kada je bila najmlađa učesnica rijalitija ikada. Mina je tada bila prava devojčica sa izuzetno kratkom kosom, gotovo ćelava, a svojom lepotom prikupila je sve simpatije publike.
Vrbaški je bila zaljubljive prirode, te ju je javnost zapamtila po turbulentnim ljubavnim odnosima, a neki su je proglasili i kraljicom novih ljubavi. Jedna od najupečatljivijih je veza sa Mensurom Ajdarpašićem.
Kroz godine je menjala fizički izgled i najčešće eksperimentisala sa frizurama, te je od crne do plave promenila sve nijanse boja i varijante dužine.
Sve tranformacije Mine Vrbaški:
Danas smerna i zakopčana
Na ulasku u rijaliti pojavila se u smernom izdanju, zakopčana do grla u haljini do kolena, te je mnoge iznenadila svojom pojavom. Iako se nedavno farbala i vratila kratku kosu, na samom početku Elite pojavila sa paž frizurom.
Tokom celog boravka na velelepnom imanju, Vrbaški se primereno oblačila, te se nije vratila svom provokativnom stilu.
Nakon 4 godine ponovo u rijalitiju
Pred ulazak u devetu sezonu Elite, u studiju je izjavila da je dosta radila na sebi i da je ova sezona njena pobeda.
- Nije me bilo 4 godine. S obzirom da sam tolike godine provela ovde, mogu slobodno da kažem da sam Pinkovo dete. Mislim da je ovo moja sezona i moja pobeda. Dosta sam radila na sebi proteklih par godina, mislim da sam sazrela, ali ne želim da pričam kakva ću da budem da ne bude posle rekla- pa porekla. Jedva čekam da uđem u Belu kući, radujem se. Ulazim kao slobodna. Jaoj, mojih ljubavi je bilo koliko hoćeš...
Ljubav sa Viktorom
Minina veza sa Viktorom bila je jedna od turbulentnih ljubavnih priča u Eliti 9.
Pokazali su emocije, ali i žestoke sukobe koji su se završavali i pratnjom obezbeđenja. Za raskide nije želela da čuje, pa je nekoliko puta pravila haos zbog nesuglasica sa Gagićem.