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Filip Đukić obeležio je "Elitu 9" svojim aferama sa učesnicama ovog rijaliti formata. Deset meseci je on boravio na imanju, a utorkom, nakon žurke, uglavnom je završavao sa nekom devojkom u krevetu.

Većina nije mogla da mu odoli pa je bio intiman sa Anitom Stanojlović, Teodorom Delić, i to samo nekoliko dana nakon njene veridbe sa nenadom Macanovićem Bebicom,Vanjom Prodanović, Boginjom, Majom Marinković, Dušicom Đokić, Aneli Ahmić i drugima, ali ni sa jednom od njih nije izašao kao par. zato su one napustile rijaliti kao utorak devojke, kako su ih zvali unutar kuće.

1/9 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen

Filip Đukić je dugogodišnji rijaliti učesnik, koji radi na "Red televiziji" kao voditelj. Njegovo osnovno zanimanje je tatu majstor, a ovo je njegova biografija.

Detinjstvo

Rođen je 1988. godine u Beogradu. Sa roditeljima Lanom i Zoranom i četiri godine mlađim bratom Nikolom odrastao je u naselju Miljakovac. Trenirao je fudbal 12 godina. Igrao je na poziciji desnog krila. Pohađao je Osnovnu školu „Ivo Andrić".

Jednom prilikom je priznao da se u srednjoj školi potpuno promenio. Prvu tetovažu je napravio sa 18 godina. Filipov brat Nikola je fitnes trener koji živi i radi u Dohi.

1/8 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen

Rijaliti karijera

Filip Đukić je prvi put pokušao da postane deo nekog rijalitija 2011. godine. On je tada navodno ušao u uži izbor za učešće u rijalitiju „Veliki brat". Pojedini mediji su pisali da je još tokom testnog perioda stupio u s*ksualne odnose sa jednom od učesnica. Ipak, taj deo nikad nije emitovan na televiziji jer je bio reč o eksperimentalnoj fazi rijalitija.

Đukić je desetak godina kasnije izjavio da ga nisu primili u „Velikog brata" jer je bio premlad. Krajem aprila 2015. godine je postao učesnik rijaliti šou programa „Parovi" koji je emitovan na Hepi televiziji. Potom je učestvovao u rijalitiju "Farma", a onda i u nekoliko sezona "Zadruge", pa u "Eliti9".

Ružica Veljković prva rijaliti devojka

U rijalitiju "Parovi" je započeo vezu sa Ružicom Veljković, koja je te sezone osvojila glavnu nagradu.

Po završetku rijalitija počeli su da žive zajedno. Ipak, ubrzo su mediji objavili da su prekinuli vezu, zato što se navodno nisu čuli dva dana. Mediji su preneli njenu izjavu u kojoj je navela da je ostavila Filipa zato što je razmenjivao poruke eksplicitnog sadržaja sa drugim muškarcem. On nije želeo da komentariše novinske napise.

1/5 Vidi galeriju Ružica Veljković i Filip Đukić Foto: Dragana Udovičić, Sonja Spasić, Printscreen, Damir Dervišagić, Ana Paunković

Nakon rijalitija je počeo da radi u menjačnici. U februaru 2016. godine postao je učesnik sedme sezone rijaliti šou programa „Farma". Novinarima je pred početak rijalitija kazao da ga Ružica više ne zanima, da mu pobeda nije bitna, te da nema šanse da će da se zaljubi na „Farmi".

Tri ih promenio na Farmi

Već prvo veče je proveo u krevetu sa pevačicom Dušicom Grabović, a nakon par dana su pred kamerama imali s*ksualne odnose. Posle Dušice, Filip se zbližio sa go-go plesačicom Goranom Gogom Aleksić. Često su razmenjivali nežnosti pred milionskim auditorijumom. Ipak, kada je na imanje u Lisovićima ušla Ana Marija Smiljanić, započeo je odnose sa njom. Odlukom gledalaca „Farmu" je napustio dan uoči finala, te je izgubio priliku da se bori za glavnu nagradu. Pobeda je pripala Jeleni Golubović.

1/8 Vidi galeriju Filipove devojke sa Farme Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Printskrin

Filip je u oktobru 2017. godine postao učesnik rijaliti šou programa „Zadruga". Pokazivao je simpatije prema pevačici Sari Reljić. Dok je ona negirala da između njih nešto postoji, Filip je ćutao.

Premda ona nije želela da prizna da joj se dopada, počeo je da razmenjuje nežnosti sa Zoranom Stefanović. Šokirao je javnost kada je objavljen snimak iz „Zadruge" u kome pijan pokazuje polni organ drugim učesnicima rijalitija.

Zbližavanje sa Kijom Kockar

Kasnije se zbližio sa Kristinom Kijom Kockar, stjuardesom koju je suprug Slobodan Radanović prevario u rijalitiju sa Lunom Đogani. Premda su oboje tvrdili da nisu imali odnose, ukućani i gledaoci su bili sigurni da to nije istina.

Ponovo je izazvao žensku svađu u rijalitiju. Naime, prvo mu je Marija Ana Smiljanić postavila uslov da bira između nje i Kije, a potom mu je Kristina dala ultimatum da u naredna 24 časa odluči šta će da uradi. Pošto su on i Kija tvrdili da su prijatelji, Filip je u rijalitiju obnovio vezu sa Marijom Anom Smiljanić. Ipak, njihov odnos je bio sve, samo ne harmoničan.

Mediji su pisali o tome kako se Ana jednom prilikom zaletela na Filipa, a on ju je gurnuo, pa je pala na pod. Tražila je da ga produkcija kazni zbog nasilničkog ponašanja. Kada je saznao da ga je prevarila, Filip je raskinuo sa Marijom Anom, te je rekao da između nje i Kije Kockar bira Kristinu. Ipak, ona je nastavila da govori da prema Đukiću gaji samo prijateljske emocije.

1/6 Vidi galeriju Kija Kockar i Filip Đukić Foto: printscreen YT, Printscreen

Odnos sa Marijom Anom se nastavio i nakon što ju je ostavio. Uprkos svađama, nastavili su da zabavljaju gledaoce „akcijama pod čaršafima". Nakon što je izazvao bes dela javnosti jer je „ćuškao" psa, pa je reagovalo i društvo za zaštitu životinja, Đukić se ponovo našao na stranicama tabloida. Naime, on je u junu tražio od produkcije „Zadruge" da ga hitno odvedu kod lekara, kako bi primio „blokatore". S obzirom na to da organizatori rijalitija nisu odmah reagovali, počeo je da lupa na kapiju i da traži pomoć. Odlukom gledalaca rijaliti je napustio 14. juna 2018. godine.

Na društvenim mrežama se ubrzo nakon toga pohvalio da je imao s*ksualni odnos sa Kijom Kockar, ali da „o tome ne sme da se priča". Sledećeg dana je rekao da se samo šalio. Javna svađa između Filipa i Kije nastavila se tokom narednih meseci. On je priznao da su imali intimne odnose, a jednom prilikom je izjavio da je Kija „manipulator", te da je iskoristila bivšeg supruga i Lunu kako bi pobedila u rijalitiju.

Buran odnos s Milicom Kemez

U septembru 2019. godine je postao učesnik treće sezone rijalitija „Zadruga". Ubrzo se zbližio sa Milicom Kemez. I ova rijaliti veza je bila burna, ali nije prošla bez eksplicitnih snimaka koji su kružili portalima i društvenim mrežama. Usledio je ljubavni trougao između Milice, Filipa i Ivane Šopić.

1/6 Vidi galeriju Milica Kemez i Ivana Šopić Foto: Instagram, Printscreen RTV Pink, Printscreen YouTube

Naime, Đukić se na jednoj žurki napio, pa je razmenjivao nežnosti sa Šopićevom, dok je Kemez u drugoj sobi plakala. Njegova bivša devojka Marija Ana je rekla da se Milica raspitivala i ranije za Filipa. Dok za nju nije imala reči hvale, priznala je da joj je drago što se njen bivši partner zbližio s Ivanom. Priznao je da mu se dopada Jelena Pešić, ali je u alkoholisanom stanju ipak poljubio Miljanu Kulić.

Zajednički život s Ivom Grgurić

Đukić je u „Zadruzi" započeo vezu sa starletom Ivom Grgurić. Njihov odnos je intrigirao i ukućane i gledaoce, a brzo su stekli „armiju" obožavalaca. Tokom njihovih svađa, pokazao je i emotivnu stranu, te je mnoge oduševilo što ga nije bilo sramota da zaplače zbog Ive. Oboje su se plasirali u finale, Iva je osvojila prvo mesto, a Filip šesto.

Pratiocima na društvenim mrežama rekli su da su došli na ideju da započnu zajednički biznis. Iva je sa svojim pratiocima podelila informaciju da imaju nameru da snimaju trenutke koje provode zajedno i da ih dele na društvenim mrežama.

Tokom jednog televizijskog gostovanja Filip i Iva su se oštro sukobili sa bivšim cimerom Lepim Mićom. Najpre se pobednica treće sezone „Zadruge" posvađala sa njim, a nakon što je Mića izneo teške optužbe na njen račun, reagovao je i Filip. Šutnuo je stolicu i izašao iz studija. Đukić je tokom jednog intervjua ispričao da on i Iva planiraju da putuju i da se snimaju, te da svoje avanture objavljuju na Jutjubu. Kako je tada rekao, planirali su da pokazuju destinacije, hotele, ali i da snimaju „prenkove".

1/8 Vidi galeriju Iva Grgurić i Filip Đukić Foto: ATA images, Printscreen

Par je odmor proveo na Crnogorskom primorju, a društvo im je pravio cimer iz „Zadruge" Stefan Kandić Kendi. Iva je polovinom septembra gostovala u jednoj TV emisiji gde je ispričala da se preselila u Beograd i da živi sa Filipom, te da planira da u srpskoj prestonici otvori kozmetički salon. Do kraja 2020. godine Filip i Iva su punili novinske stupce tekstovima o njihovim planovima i željama.

Zato je mnoge iznenadilo kada je objavljena vest da su stavili tačku na vezu. Ona je demantovala te napise i rekla da je sa njima sve u najboljem redu, te da planiraju da novogodišnje praznike provedu zajedno. Ipak, već polovinom januara 2021. godine su svoje pratioce na društvenim mrežama obavestili da više nisu zajedno, ali o razlozima raskida nisu želeli da govore.

Da je par ostao u dobrim odnosima, svedoci činjenica da je upravo Grgurićeva dovezla Filipa iz bolnice nakon što je bio podvrgnuti operaciji slepog creva. Iva i Filip su se ponovo spojili, ali ovog puta u profesionalnom smislu. Naime, oni su u proleće 2021. godine zajedno sa Stefanom Miloševićem Pandom počeli da vode jutarnji program „Razvlačenje" na Televiziji „Red". U istoj medijskoj kući Đukić vodi i emisiju „Pitam za druga", a društvo mu prave Bora Santana i drugi bivši učesnici „Zadruge".

Prsten stavio na ruku Pauli Hublin

Nakon veze sa Ivom, zaljubio se u još jednu rijaliti učesnicu. Ušao je u vezu sa Paulom Hublin, koju je i verio, ali je i ta ljubav završila neslavno.

1/5 Vidi galeriju Verio Paulu Hublin Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

U "Eliti 9" nij eimao zvaničnu devojku, ali su brojne završile u njegovom krevetu.

Osim po svom ponašanju i ljubavnim avanturama, Filip je prepoznatljiv i po čestim promenama imidža. Naime, frizura mu je zaštitni znak, a farbao je kosu u roze i zelenu boju. Ima na stotine manjih i većih tetovaža na telu, a neke od njih je uradio na intimnim delovima. U jednom intervjuu je rekao da se pored posla voditelja, bavi i tetoviranjem, te ima firmu za dubinsko pranje. Filip uživa veliku popularnost na društvenim mrežama. Njegov Instagram profil prati oko 160 hiljada ljudi.

Kurir.rs/biografija.org