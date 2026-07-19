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Admin Durdžić pred samo finale devete sezone sumirao je utiske, progovorio o odnosu sa Majom Marinković, porodici i svojim greškama.

Nakon što je pogledao video snimak majke koja mu se javio kao podrška, Asmin je otkrio kako se oseća.

"Da sam znao da ću uništiti mamu, ne bih ušao"

- Mama i onaj klip, video sam u njoj danas veliku sramotu. Da sam znao da ću toliko da uništim svoju mamu, ne bih ušao ni za milion evra. Mislim da sam se ponašao nenormalno - rekao je Asmin.

"Skrenuo sam sa puta"

Durdžić je prokomentarisao i to što se kleo u rođenog brata da se neće pomiriti sa Majom, ali je to ipak učinio.

- Ja sam sebe ne prepoznajem, u besu sam mnoge stvari kažem. Ne znam šta se dogodilo sa mnom, nisam isti čovek kao sa ulaska. Skrenuo sam s puta i uopšte mi nije lako, ali ja mislim da svako u mojoj situaciji bi poludeo obzirom šta sam sve o sebi čuo od Aneli i Stanije. Ne kupujem mir sa Majom, videćemo šta će biti napojlu - rekao je on.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

"Taki ne može da me uplaši"

Finalista Elite 9 osvrnuo se i Majinog oca, Takija Marinkovića i oktrio da ne želi konfikte sa njim iz poštovanja prema svojoj devojci.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković i Radomir Taki Marinković Foto: Shutterstock, Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Printscreen Instagram

- Ja neću sad da vređam Takija jer je Majin otac, niti želim da ga bijem jer ne može da se meri sa mnom. On ako ima potrebu da plaća sebi obezbeđenje, mene uplašiti ne može. Tvrdim da je njega sramota, video sam danas na klipu. Ja se njemu sad izvinjavam, ali mene moj otac nikad nije podržavao kad grešim. Nemam potrebe da Maju ostavim na ostrvu i da je ponižavam, ali napolju bude li mi pravila haos, to rešim za pet minuta - rekao je Asmin.