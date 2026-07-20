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Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića, nedavno je izazvao buru na mrežama kada je objavio diplomu svog sina, tvrdeći da je završio Građevinski fakultet.

Ubrzo se oglasio profesor matematike Andrej na društvenoj mreži X, istakavši da je diploma falsifikat i najavivši tužbu. Tim povodom, Mustafa se ponovo oglasio, dodatno podgrevajući polemiku i reakcije javnosti.

Diploma na meti

- Diploma iz dva dela. Kažu da je Asminova diploma falsifikat jer je "potpis profesora s drugog fakulteta". A niko da primeti da je diploma iz dva dela: gornji deo Beograd, donji deo Novi Sad. Ljudi moji, pa to vam je kao da gledate auto i tvrdite da je falsifikat jer je prednja tablica iz Beograda, a zadnja iz Zagreba. To nije analiza to je prometna nesreća logike - napisao je na svom Fejsbuk nalogu.

1/7 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Instagram, Screenshot, Printskrin, BoBa Nikolić

Oglasio se profesor

Andrej je ukazao na navodne greške iz dokumenta koji je Mustafa Durdžić objavio.

Foto: Printscreen

- Otac nekog starletana objavljuje njegovu diplomu fakulteta da pokaže kako mu je sin obrazovan. A diploma nikad gore falsifikovana! Greške u slovima (građeviSNki fakultet), pogrešan rektor, pogrešan naziv... Hoće li neka tužba? Član 355. KZ - glasio je tvit.

1/4 Vidi galeriju Diploma Asmina Durdžića Foto: Printscreen/Facebook, Printscreen

Nemački mediji tvrde da je Asmin varalica

Podsetimo, Sita je svojevremeno na društvenim mrežama podelila skrinšot za koji tvrdi da se nalazio u austrijskim medijima, a sada je počeo da se deli po mrežama. Kako se tamo navodi, Asminove firme su u blokadi od 2022. godine. Kao dokaz je priložila i printskrin sa zvaničnog sajta privrednih dužnika, gde je objavljeno da Asminova firma drugoj firmi duguje 43.303 evra.

"Ovo je oficijalna državna stranica, na nemačkom to znači varalica i to sa sve njegovom slikom, ljudi moji", napisala je Sita nedavno uz sliku gde piše da je on prevarant.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Ona je tad podelila i poruku žene koja joj se javila na Instagramu, a koja tvrdi da je pravila kuću i za posao angažovala Asmina i njegovog brata koji su je prevarili za 80.000 evra, te da je o tome izveštavala čak i jedna austrijska televizija.

"Da sam znao da ću uništiti mamu..."

Asmin je pred sam kraj rijalitija sumirao utiske i priznao kako se oseća zbog toga što je njegova porodica utučena nakon svih ovih meseci.

- Video sam u njoj danas veliku sramotu. Da sam znao da ću toliko da uništim svoju mamu, ne bih ušao ni za milion evra. Mislim da sam se ponašao nenormalno - rekao je Asmin.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

"Skrenuo sam sa puta"

Durdžić je prokomentarisao i to što se kleo u rođenog brata da se neće pomiriti sa Majom, ali je to ipak učinio.

- Ja sam sebe ne prepoznajem, u besu sam mnoge stvari kažem. Ne znam šta se dogodilo sa mnom, nisam isti čovek kao sa ulaska. Skrenuo sam s puta i uopšte mi nije lako, ali ja mislim da svako u mojoj situaciji bi poludeo obzirom šta sam sve o sebi čuo od Aneli i Stanije.Ne kupujem mir sa Majom, videćemo šta će biti napojlu - govorio je Asmin.