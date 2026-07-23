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Nekada nerazdvojne, danas na suprotnim stranama – odnos između Aleksandre Subotić i Maje Marinković prošao je kroz turbulentan preokret koji je uzburkao javnost pre nekoliko godina.

Njihovo prijateljstvo, koje je godinama bilo pod budnim okom publike i medija, završilo se naglo, uz teške reči i međusobne optužbe.

Odnos Maje i Aleksandre ponovo je bio u žiži javnosti zbog Stanije Dobrojević koja je u Eliti 9 potegla temu prevare i izdaje koju je Maja priredila tadašnjoj naboljoj drugarici, upuštajući se u romansu sa njenim mužem.

Od ljubavi do mržnje

Još dok su zajedno delile prostor pred kamerama, Aleksandra i Maja su često isticale međusobnu podršku i bliskost. Delovalo je da su uprkos različitim temperamentima pronašle zajednički jezik. Međutim, kako tvrde izvori bliski bivšim prijateljicama, nesuglasice su tinjale ispod površine mnogo duže nego što se pretpostavljalo.

Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Beta Dragan Gojic

Aleksandra je uveliko bila u braku sa Predragom Raspopovićem sa kojim je dobila sina, dok se intenzivno družila sa Majom, koja je nekoliko puta bila u njenom porodičnom domu.

Javnost je ostala u šoku kada se u medijima pojavila vest sa sve dokazima da su Maja i Aleksandrin partner u ljubavnom odnosu. Prevara koja je završila u medijima je sve iznenadila, dok je Subotićevu potpuno paralisala.

Otela joj muža

Foto: Printscreen/Instagram, Beta Dragan Gojić, Printscreen/Pink

- Maja Marinković je jako često dolazila u Novi Sad kod Aleksandre, a odavno je poznato da su njih dve bile jako bliske. Maja se igrala sa decom, čuvala ih je, a niko nije ni sumnjao da se iza toga kriju zadnje namere - rekao je tada izvor blizak Aleksandri.

- Marinkovićeva je, po svemu sudeći, sve to radila ne bi li smuvala Pecu, Aleksandrinog višegodišnjeg partnera. Maja je oduvek bila u dobrim odnosima sa Pecom, znali su da vode duge razgovore, ali Subotićeva nije mogla ni da sanja da će se zbližiti na ovaj način - dodao je izvor.

Prevara

Marinkovićeva je pre Zlatibora, gde je nastao skandalozan snimak preljube, zajedno sa Pecom boravila u Crnoj Gori, ali je svog izabranika predstavljala drugačije, kako niko ne bi provalio da se radi o suprugu Aleksandre Subotić. Kako je "Pink" tada pisao, oni su otpočeli aferu osam meseci pre nego što je ta informacija isplivala u javnost.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Subotić Foto: Printscreen/Instagram

Aleksandra Subotić se ubrzo oglasila na društvenim mrežama nakon što je saznala da ju je muž prevario sa Majom Marinković.

- Nema potrebe bilo ko da me zove! Ja sam nju volela i verovala joj, smatrala je drugaricom i u kuću je dovodila. Njega isto najviše na svetu - šta je tu je! Dete sam mu rodila! Iz ljubavi! - napisala je ona tada.

Javna romansa

Maja i Peca su se neko vreme gotovo svuda pojavljivali zajedno, te više nisu krili svoju romansu. Maja je javno objavljivala zajedničke fotografije sa putovanja i detalje iz luksuznog života.

1/6 Vidi galeriju Maja i Peca Foto: Printscreen/Instagram, Kurir

Iako je veza delovala "idilično", ubrzo je došlo do raskida.

Oproštaj i pomirenje

Raspopović je ubrzo nakon kraha romanse sa Majom od svoje nevenčane supruge tražio oproštaj i vratio se u porodični dom.

Aleksandra je tada otkrila kako je došlo do pomirenja.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Subotić, Maja Marinković, Peca Vijagra Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

- Do pomirenja je došlo tako što je svako skapirao gde je pogrešio i ljubav je pobedila, a glupost otišla u zaborav. Ne želim da pričam o detaljima i nikome ne želim da pridajem na važnosti, ali bi rekla ovako: Pomirili smo se mnogo ranije nego što ste to imali prilike da vidite ili pročitate u novinama, samo što to nije imao ko da objavi - rekla je tada Subotićeva.

Peca i Aleksandra su nakon pomirenja uplovili u mirnu luku i do danas žive zajedno. Ostavili su ružnu prošlost iza sebe i nastavili da grade nove i lepše uspomene.

Maja je nakon ove ljubavne drame, tokom boravka u Eliti 9, maznula bivšeg verenika svoje najbolje drugarice Stanije Dobrojević, te je cele sezone ratovala sa njima.