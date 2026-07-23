ALEKSANDRA SUBOTIĆ I MAJA MARINKOVIĆ OD LJUBAVI DO MRŽNJE: Prijateljstvo prekinuto zbog izdaje i prevare: Poveravale tajne, a onda usledio nož u leđa
Nekada nerazdvojne, danas na suprotnim stranama – odnos između Aleksandre Subotić i Maje Marinković prošao je kroz turbulentan preokret koji je uzburkao javnost pre nekoliko godina.
Njihovo prijateljstvo, koje je godinama bilo pod budnim okom publike i medija, završilo se naglo, uz teške reči i međusobne optužbe.
Odnos Maje i Aleksandre ponovo je bio u žiži javnosti zbog Stanije Dobrojević koja je u Eliti 9 potegla temu prevare i izdaje koju je Maja priredila tadašnjoj naboljoj drugarici, upuštajući se u romansu sa njenim mužem.
Od ljubavi do mržnje
Još dok su zajedno delile prostor pred kamerama, Aleksandra i Maja su često isticale međusobnu podršku i bliskost. Delovalo je da su uprkos različitim temperamentima pronašle zajednički jezik. Međutim, kako tvrde izvori bliski bivšim prijateljicama, nesuglasice su tinjale ispod površine mnogo duže nego što se pretpostavljalo.
Aleksandra je uveliko bila u braku sa Predragom Raspopovićem sa kojim je dobila sina, dok se intenzivno družila sa Majom, koja je nekoliko puta bila u njenom porodičnom domu.
Javnost je ostala u šoku kada se u medijima pojavila vest sa sve dokazima da su Maja i Aleksandrin partner u ljubavnom odnosu. Prevara koja je završila u medijima je sve iznenadila, dok je Subotićevu potpuno paralisala.
Otela joj muža
- Maja Marinković je jako često dolazila u Novi Sad kod Aleksandre, a odavno je poznato da su njih dve bile jako bliske. Maja se igrala sa decom, čuvala ih je, a niko nije ni sumnjao da se iza toga kriju zadnje namere - rekao je tada izvor blizak Aleksandri.
- Marinkovićeva je, po svemu sudeći, sve to radila ne bi li smuvala Pecu, Aleksandrinog višegodišnjeg partnera. Maja je oduvek bila u dobrim odnosima sa Pecom, znali su da vode duge razgovore, ali Subotićeva nije mogla ni da sanja da će se zbližiti na ovaj način - dodao je izvor.
Prevara
Marinkovićeva je pre Zlatibora, gde je nastao skandalozan snimak preljube, zajedno sa Pecom boravila u Crnoj Gori, ali je svog izabranika predstavljala drugačije, kako niko ne bi provalio da se radi o suprugu Aleksandre Subotić. Kako je "Pink" tada pisao, oni su otpočeli aferu osam meseci pre nego što je ta informacija isplivala u javnost.
Aleksandra Subotić se ubrzo oglasila na društvenim mrežama nakon što je saznala da ju je muž prevario sa Majom Marinković.
- Nema potrebe bilo ko da me zove! Ja sam nju volela i verovala joj, smatrala je drugaricom i u kuću je dovodila. Njega isto najviše na svetu - šta je tu je! Dete sam mu rodila! Iz ljubavi! - napisala je ona tada.
Javna romansa
Maja i Peca su se neko vreme gotovo svuda pojavljivali zajedno, te više nisu krili svoju romansu. Maja je javno objavljivala zajedničke fotografije sa putovanja i detalje iz luksuznog života.
Iako je veza delovala "idilično", ubrzo je došlo do raskida.
Oproštaj i pomirenje
Raspopović je ubrzo nakon kraha romanse sa Majom od svoje nevenčane supruge tražio oproštaj i vratio se u porodični dom.
Aleksandra je tada otkrila kako je došlo do pomirenja.
- Do pomirenja je došlo tako što je svako skapirao gde je pogrešio i ljubav je pobedila, a glupost otišla u zaborav. Ne želim da pričam o detaljima i nikome ne želim da pridajem na važnosti, ali bi rekla ovako: Pomirili smo se mnogo ranije nego što ste to imali prilike da vidite ili pročitate u novinama, samo što to nije imao ko da objavi - rekla je tada Subotićeva.
Peca i Aleksandra su nakon pomirenja uplovili u mirnu luku i do danas žive zajedno. Ostavili su ružnu prošlost iza sebe i nastavili da grade nove i lepše uspomene.
Maja je nakon ove ljubavne drame, tokom boravka u Eliti 9, maznula bivšeg verenika svoje najbolje drugarice Stanije Dobrojević, te je cele sezone ratovala sa njima.