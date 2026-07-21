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Rijaliti veteranka Jovana Tomić Matora već više od deset godina privlači pažnju javnosti svojim učešćem u najgledanijim šou programima na domaćoj sceni.

Od svog prvog pojavljivanja u rijalitiju "Parovi", pa sve do najnovije sezone popularnog formata "Elita", Matora je postala jedan od najprepoznatljivijih lica domaće rijaliti scene.

Ipak, ono što je publiku kroz godine najviše intrigiralo nije samo njeno učešće i energičan karakter, već pre svega – njen buran emotivni život. Tokom brojnih sezona u različitim formatima, Matora je često bila u centru pažnje zbog svojih emotivnih veza sa drugim učesnicama.

Ružica Veljković

Pobeđivala u Parovima 4 i bila javno bliska sa Matorom.

1/13 Vidi galeriju Ružica Veljković Foto: Instagram, Printskrin/Instagram, Damir Dervišagić

Iako su svi nagađali o vezi, Ružica je jasno poručila da nikada nisu bile par, iako emocije jesu postojale sa Matorine strane.

Sanja Stanković

Preko dve i po godine bila je najstabilnija veza Jovane, još iz prve sezone "Zadruge". Živele su zajedno, putovale i o Jovani je govorila kao o najvećoj ljubavi svog života.

1/5 Vidi galeriju Sanja Stanković, nakon završene rijaliti karijere, počela je da radi kao voditeljka na Red televiziji, a njena popularnost na društvenim mrežama samo je rasla. Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Njihovi putevi su se razišli tokom "Zadruge 3", nakon sukoba zbog Jovininog ponašanja i druženja sa Lunom Đogani.

Monika Horvat

Hrvatska starleta i bivša devojka Filipa Cara. Ulazak u Zadrugu 4 doveo je do neočekivane romanse sa Matorom.

1/5 Vidi galeriju Monika Horvat Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Iako su delovale skladno, strastvene i gotovo nerazdvojne – veza je pukla posle samo mesec dana.

MC Aleks

Mesecima su ih povezivali, bile su veoma prisne i družile sve dok Aleks nije odlučila da se distancira zbog prevelikog pritiska ostalih učesnika.

1/5 Vidi galeriju MC Aleks Foto: Printscreen/Pink, Printscreen Instagram, Printscreen/Zadruga

U spoljnjem svetu nakon izlaska iz prijalitija nisu nastavile kontakt.

Ana Spasojević

1/8 Vidi galeriju Ana Spasojević Foto: Printscreen/Narod pita, Printscreen/instagram/anaspasojevic, Printscreen Zadruga

Matora je priznala da su imale intimni kontakt nakon zajedničkog izlaska sa Gastozom i Darom Bubamarom. Ispričala je da se napila, “privela” Anu u lokalnom klubu i poljubila je, ali van toga veza nije evoluirala.

Sofija Una Manić

Bivša zadrugarka koja je priznala da je imala kratku aferu i poljubac sa Matorom. Nikada nije bilo javnog odnosa ili ozbiljne veze.

1/8 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica Sofija Una Manić proslavila je ćerkin prvi rođendan, a za svoju naslednicu roditelji nisu štedeli novac Foto: Printscreen/Zadruga, Printscreen YouTube

Anita Stanojlović

Bila je Jovanina supruga, poznata kao pobednica "Elite 7".

1/12 Vidi galeriju KO JE POBEDNICA ELITE ANITA STANOJLOVIĆ?! Udala se za Matoru, prevarila je, pa javno ušla u vezu sa muškarcem i osvojila 100.000 € Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

Verile su se i javno obelodanile vezu. Organizovale su bajkovito venčanje, ali brak je bio kratkog daha — raspao se nakon otkrića da se Anita dopisivala sa drugom devojkom, Mateom Car.

Stefani Grujić

Nakon razvoda od Anite, Jovana započinje vezu sa bivšom zadrugarkom Stefani Grujić. U oktobru 2024. su javno priznale vezu objavom poljupca na Instagramu.

1/6 Vidi galeriju Stefani Grujić Foto: Printscreen

Kasnije su sve zajedničke fotografije i uspomene uklonile, otpratile se sa društvenih mreža. Nakon završetka Elite 8 Matora je otkrila da će pravdu potražiti na sudu.

Dragana Stojančević

Dragana i Matora odavno planiraju život zajedno, uključujući brak i decu. Ozvaničile su svoju vezu tokom rijalitija "Elita 8", u martu 2025. U jednom trenutku su se povukle u hotel i razmenile prvi poljubac.

1/7 Vidi galeriju Dragana Stojančević Foto: Printscreen

Njene ljubavne priče neretko su se završavale dramatično, uz brojne nesuglasice, raskide i pomirenja pred milionskim auditorijumom. Uprkos svemu, Matora nikada nije bežala od kamera, otvoreno govoreći o svojim emocijama, seksualnosti i izazovima sa kojima se suočava u ljubavi.

Tokom boravka u Eliti 9 imale su krize, ali su prebrodile sve probleme i ostale u odnosu.

Kurir/24sedam